التعليم: لجنة جديدة تدير مدارس النيل تحت إشراف الوزارة للمتابعة الدقيقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 ديسمبر 2025 10:25 مساءً - أكد شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة على قناة أون أن إدارة مدارس النيل المصرية الدولية تخضع بالكامل لوزارة التربية والتعليم، وأنه تم تشكيل لجنة مختصة تحت إشراف مباشر من الوزير لتولي الإشراف على إدارة المنظومة التعليمية داخل جميع مدارس النيل.



الهدف من تشكيل اللجنة



وأوضح زلطة أن الهدف من تشكيل اللجنة هو متابعة أي تقصير أو إهمال أو خطأ في إدارة المدارس، بحيث يتم الإبلاغ بشكل فوري عن أي خلل واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار أي واقعة مماثلة. وأكد أن اللجنة تتولى إدارة المدارس بشكل كامل لضمان سير العملية التعليمية بكفاءة وشفافية.



محاسبة المسؤولين عن التقصير



وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن هناك إجراءات قانونية جارية تجاه كل من ثبت تقصيره أو إهماله أو ارتكابه أي خطأ أدى إلى وقوع الحادثة، مؤكداً أن الوزارة تتعامل مع سلوكيات فردية وليست ظاهرة عامة، وأن كل الإجراءات التي تتخذها تهدف إلى منع حدوث مثل هذه الواقعة مستقبلاً.