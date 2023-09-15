انت الان تتابع خبر النجمة بوسي تكشف عن ديانتها الحقيقية وتفاجئ الجميع بما كانت تخفيه عنهم!صورة كشفت كل شي والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - بوسي هي فنانة مصرية مشهورة ومحبوبة لدى الجمهور. وُلدت في عام 1953 في حي شبرا بالقاهرة. تخرجت من كلية التجارة في عام 1977 وبدأت مسيرتها الفنية في سن مبكرة جدًا في عام 1961. منذ ذلك الحين، قدمت بوسي أعمالًا فنية رائعة وناجحة في مجالات السينما والتلفزيون والمسرح.

بوسي تنتمي إلى عائلة فنية مشهورة في مصر، حيث كان زوجها الراحل النجم الكبير نور الشريف وشقيقتها الفنانة المعتزلة نورا. لديها ابنتان من زواجها السابق مع نور الشريف هما سارة ومي ويعملان في المجال الفني.تزوجت بوسي من نور الشريف في عام 1972، ولكن انفصلا في عام 2006 بسبب علاقة نور الشريف بممثلة شابة. ولكنهما عادا لبعضهما البعض في عام 2015 وظلت بوسي مع نور حتى وفاته.

إليكم بعض المعلومات الأخرى عن بوسي:

- الاسم الكامل: صافيناز مصطفى محمد قدري.

- تاريخ ميلاد بوسي: 26 نوفمبر 1953.

- عمر بوسي الآن: 67 سنة.

- محل ميلاد بوسي: القاهرة - مصر.

- الجنسية: مصرية.

- الديانة: الإسلام.

- تخرجت من كلية التجارة.

- زوج بوسي السابق: النجم الكبير نور الشريف.

- عدد الأبناء: ابنتان.