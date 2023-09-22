انت الان تتابع خبر خلف كواليس التاج: سلمى الجابري تكشف عن تفاصيل مثيرة لأزمة تجاوزتها أثناء تتويجها بـ (ملكة جمال مصر)! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - حققت سلمى الجابري، زوجة لاعب الأهلي السابق وسيراميكا كليوباترا الحالي، أحمد رمضان بيكهام، لقب "ملكة جمال مصر للسيدات لعام 2023"، وتصدرت به محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية.

وفي أول تعليق لها على تتويجها باللقب، قالت سلمى الجابري: "أنا زوجة وأم لأول مرة تحصل على هذا اللقب". وكشفت في تصريحاتها لـ "الوطن" عن سعادتها بردود الفعل الإيجابية التي حصلت عليها بعد فوزها باللقب.

وأضافت سلمى الجابري: "هذه المرة الأولى التي يتم فيها فتح المسابقة للمتزوجات والأمهات للمشاركة. في البداية كنا 3 آلاف متسابقة، قبل أن يتم تحديد المتنافسات النهائيات في 30 سيدة فقط".

وعن الأزمة التي حدثت أثناء حفل التتويج، قالت سلمى الجابري: "للأسف، لم أتسلم الجائزة خلال الحفل بسبب حدوث سوء تفاهم. ووالدتي دخلت في مشادة خلال الحفل، لكنني خرجت واعتذرت على الفور".

وتحدثت سلمى الجابري عن خططها المستقبلية قائلة: "كان من المفترض أن أشارك في مسابقة ملكة جمال العالم في روسيا نهاية العام الحالي، ولكنني أفكر في الاعتذار والتركيز على لقب ملكة جمال مصر وترشيحي لمسابقة ملكة جمال العالم".

تُعرف سلمى الجابري باعتبارها زوجة مدافع الأهلي السابق وسيراميكا كليوباترا الحالي، أحمد رمضان بيكهام. إنها أم لطفلين رائعين يدعون زين وإيميلي.

في الساعات الأخيرة، احتفلت سلمى الجابري بفوزها بلقب ملكة جمال مصر للسيدات 2023. أعلنت عن هذا الفوز المهم على حسابها الرسمي على إنستجرام. يُعتبر هذا الحدث التتويجي الأول من نوعه بعد أن تم فتح الباب للمشاركة أمام النساء المتزوجات والأمهات. في الماضي، كانت المسابقة محصورة فقط للفتيات الغير متزوجات.