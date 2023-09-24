نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. عزاء المخرج منير راضي بمسجد الحامدية الشاذلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحل عن عالمنا المخرج منير راضي صباح أمس السبت، عن عمر ناهز 80 عاما، وذلك بعد مع صراع طويل مع المرض.

وتتلقى أسرة وأصدقاء الفنان الراحل المخرج منير راضي، العزاء اليوم الأحد الموافق 24 سبتمبر، في مسجد الحامدية الشاذلية بعد صلاة المغرب.

مي كمال تنعي المخرج منير راضي

ومن ناحية أخري، أعلنت مي كمال، ابنة المطربة عفاف راضي، عن موعد ومكان عزاء المخرج منير راضي، وذلك عبر صفحتها الشخصية موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

وكتبت مي كمال علي صفحتها الشخصية قائله: "توفي إلى رحمة الله تعالى، أبويا الثامي وخالي المخرج منير راضي، ياريت تدعوا له من قلبكم وهكون شاكره جدا، للي يقدر يكون موجود أو يدعي له بالرحمة، والعزاء بمسجد الحامدية الشاذلية غدا الأحد بعد صلاة المغرب".

نقابة المهن الموسيقة تعلن وفاة المخرج منير راضي

ويذكر أن أعلنت نقابة المهن السينمائية، عن وفاة الراحل منير راضي، علي صفحتها الشخصية موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتبت نقابة المهن الموسيقية علي صفحتها الشخصية: "نقابة المهن السينمائية تنعي الزميل المخرج منير راضي.. (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك ِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)، صدق الله العظيم".

المخرج منير راضي

ومنير راضي، مخرج مصري، من مواليد 1943، حاصل على دبلوم المعهد العالي للسينما قسم الإخراج عام 1986، وعمل مساعدًا للإخراج لإبن عمه المخرج محمد راضي في ثلاثة من أفلام وهي:" أبناء الصمت، والمقيدون إلى الخلف، والحاجز".

كما عمل "راضي" في الإنتاج المسرحي وأنتج عدة مسرحيات، مثل:" الملك لير، وتاجر البندقية، وهاملت"، كما قدم أيضًا منتجا مسلسلي: "البخلاء، وبيت الدمية"، أول عمل سينمائي أخرجه كان فيلم "أيام الغضب" عام 19899.