بإطلالة ساحرة.. نانسي عجرم تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم -

شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم متابعيها مجموعة من الصور الجديدة لها في أحدث جلسة تصوير لها وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وهي تستمتع بإجازتها الصيفية عبر حسابها، ونشرت على هذه الصور أغنيتها الجديدة "تيجي ننبسط"، وظهرت بإطلالة ساحرة خطفت من خلالها أنظار متابعيها وأصدقائها في الوسط الفني مرتدية فستان لونه أبيض قصير وشابو لونها بيج ونظارة شمس سوداء وظهرت أمام البحر.



أغنية تيجي ننبسط



والجدير بالذكر ان أغنية "تيجي ننبسط" هي اخر أعمال الفنانة نانسي عجرم وهي من كلمات الشاعر الغنائي تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي طارق مدكور، والكليب من إخراج ليلى كنعان.



كلمات أغنية تيجي ننبسط



وتقول كلمات الأغنية: "حبيبي تيجي نِنبسط ولو الدنيا إتكربِست نمشي ونديها ضهرنا بِنروق وإحنا لوحدنا والناس عادي لو هيست هيست عادي لو هيست آه حبيبي تيجي نِنبسط ولو الدنيا إتكربِستزنمشي ونديها ضهرنا بِنروق وإحنا لوحدنا والناس عادي لو هيست هيست عادي لو هيست هيست هات ايدك فوق كتافي ونلف الدّنيا لفّ لف وتاخدلك حُضن دافي حاتلاقي قلقنا خفّ خف خوفك م الدنيا سيبه سيبه سيبه يا حبيبي وأنا أسيبه سيبه سيبه يا حبيبي وأنا أسيبه آه نركنه على أي رفّ رف حبيبي ما تفكنا م الشكليات فُكنا حايقولوا يعني إتجننوا طب ما يقولوا إتجننوا ماحدشِ ليِه حاجة الدنيا سيبه سيبه سيبه يا حبيبي وأنا أسيبه سيبه سيبه يا حبيبي وأنا عندنا عندنا ليِه حاجة عندنا حبيبي تيجي نفتكس كلام حُب جديد يتِلمس غنوة نقولها لبعضنا فرحة تكون من قلبنا رقصة جديدة كتافي ونلفّ الدنيا لفّ لف وتاخدلك حُضن دافي حاتلاقي قلقنا خفّ خف خوفك م الدّنيا سيبه سيبه سيبه يا حبيبي وانا اسيبه سيبه سيبه يا حبيبي وانا اسيبه انا سيبه نركنه تاخدلك حُضن دافي حاتلاقي قلقنا خفّ خف على ايّ رفّ رف رفّ رفّ رف حبيبي تيجي نِنبسط ننبسط ولو الدنيا إتكربِست نمشي ونديها ضهرنا بِنروق وإحنا لوحدنا والناس عادي لو هيست هيست عادي لو هيست عادي عادي عادي لو هيست عادي عادي هيست عادي لو هيست هيست عادي عادي عادي عادي عادي لو هيست عادي عادي لو هيست هيست عادي لو هيست".