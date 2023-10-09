انت الان تتابع خبر الإعلامية " مي حلمي" ل "عدنان جستنيه" : أنتم كاتحاد متهمين بسرقه شعار الأهلي؟.. اتفرج الأخير يفاجئها بالرد والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - وجهت الإعلامية المصرية مي حلمي سؤالا للناقد الرياضي عدنان جستنيه خلال حلوله ضيفا في برنامج "الحكم"، قائلة: "أنتم كاتحاد متهمين بسرقة شعار كبير للنادي الأهلي وهو "جدة كذا أهلي وبحر".

شعار الأهلي

وقال جستنيه: "هذا مو شعار وإنما مقولة". وقاطعته "مي" قائلة ": "مقولة وتم سرقتها وتحريفها لنادي الاتحاد ، وهي تعود لأيام الأمير عبدالله الفيصل رحمه الله"، فعندما يكون الشعار " جدة كذا أهلي وبحر، ويسميه الاتحاد "جدة كذا اتي بحر"، فما هو الفرق؟، ومعنى ذلك أنتم متهمين بسرقة الشعار وسرقة تاريخ النادي الأهلي.

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وأجاب جستنبه: " ايش رأيك في اللي يسمي نفسه الملكي، وهذا اللقب ما عرفناه إلا لما عرفنا ريال مدريد، ولا يحق لنادي الأهلي أو الهلال يقتبسوا هذا الاسم، واللي يأخذ اسم من هنا يأخذ أسماء أخرى". وتابع: "الآن توجد أهازيج لرابطة المشجعين مأخوذة أو مقتبسة من ألحان لكويتيين وسعوديين".

الاتحاد

وحول شعار الأهلي قال : " أنا لا أدخل فيما يخص الروابط، وعندما كانت المقولة للأهلي ما أحد دري عنها، جلسوا 50 سنة ما حد دري عنها، ولما طلع الاتحاد وقال " اتي بحر"، الأهلاوية بعدها قالوا حقتنا".

وأضاف: " بالعقل والمنطق أول نادي تأسس في المملكة، ولما نادي الأهلي كان عدد جماهيره 6 ولا 7 وشوية شوية كبر ، مين اللي اتي وبحر ومين جدة كلها، هو الاتحاد".