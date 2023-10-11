انت الان تتابع خبر مي حلمي تعاود هجومها وتتهم السعوديين بالسرقة هاذي المرة..ما قالته تجاوز كل الحدود!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - دخل الناقد الرياضي عدنان جستنية في نقاش مع الإعلامية مي حلمي عن الصاحب الأصلي لشعار "جدة كده" الأهلي أم الاتحاد.

وقالت مي حلمي : بتكذب حقايق على الهوا، ليرد جستنية: لما يجلس رهين الكتاب وبعدين يصحى من النوم لما جاء الاتحاد استخدمه.

وتابعت مي: من هو الصاحب الأول للشعار؟ لتجيب : الأهلي، بدوره رد جستنية : صاحبها مؤسس النادي الأهلي ولكن ما أحد استخدمها إلا بعد الاتحاد استخدمها كحق من حقوقه.

وسألها جستنية: الحين مين يستاهل العالمية "النصر ولا الأهلي المصري" أتحداكي تجاوبي؟ وردت مي: تحداني ليه أنا حرة في رأيي هي الألقاب بفلوس.