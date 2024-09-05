نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد وفاة والدهم.. المنتجان طارق وأحمد الجنايني يضعا شروطا لحضور الصحفيين في الجنازة والعزاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

توفى اليوم يحيى الجنايني والد المنتجين طارق وأحمد الجنايني وتم الإعلان عن موعد الجنازة غدا والعزاء الأحد المقبل بمسجد الشرطة.



تشيع الجنازة غدا من مسجد الشرطة بعد صلاة الظهر ويتم دفن الجثمان في مدافن الأسرة بطريق الواحات.



كما وجهوا بيانا الصحفين والمصورين الذين سيحضرون الجنازة والعزاء وجاء نص البيان:' السادة الزملاء الاعزاء مصوري ومراسلي المواقع والقنوات الفضائية وصفحات التواصل الاجتماعي رجاءا مراعاة التالي في صلاة الجنازة الخاصة بوالد المنتجين طارق وأحمد الجنايني غدا أو في العزاء يوم الاحد القادم



تابع:' الرجاء الالتزام بعدم اجراء لقاءات مطلقا مع أي من المتواجدين في صلاة الجنازة أو العزاء مسموح بالتقاط الصور أو الانسرتات فقط مع عدم ايقاف اي شخص من الحاضرين وعدم النداء عليه بالاسم لمحاولة إيقافه شكرا لحسن التعاون والرجاء مراعاة البعد الإنساني في الأمر

رحل عن عالمنا منذ قليل والد المنتج طارق الجنايني، حسبما أعلن طارق عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ومن المقرر أن يتم تشييع الجثمان غدًا الخميس، بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكتب طارق الجنايني: “يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي.. توفى إلى رحمة الله والدي الغالي الحاج يحيى الجنايني”.

وتابع طارق الجنايني: “سيتم تشييع الجنازة غدًا الخميس 5 سبتمبر بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد والدفن في مقابر العائلة بـ6 أكتوبر، طريق الواحات وسيقام العزاء إن شاء الله يوم الأحد 8 سبتمبر بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ