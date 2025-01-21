ليفربول أمام ليل… التشكيل المتوقع

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 21 يناير 2025 08:56 صباحاً - يتطلع فريق ليفربول للمضي بالعلامة الكاملة في دوري أبطال أوروبا بكرة القدم عندما يستقبل اليوم الثلاثاء، الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة فريق ليل الفرنسي في الجولة السابعة من هذه البطولة.

ويتصدر ليفربول ترتيب فرق مرحلة الدوري من المسابقة الأوروبية بـ 18 نقطة، حيث حقق 6 انتثارات في 6 جولات سابقة، فيما يتواجد فريق ليل في المركز الثامن بـ 13 نقطة، ويسعى هو الآخر للبقاء بين الفرق المتأهلة مباشرة إلى الدور التالي.

ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول مباراة اليوم بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، تسيميكاس

خط الوسط: جرافنبرخ، كورتيس جونز، ماك أليستر

خط الهجوم: محمد صلاح، نونيز، جاكبو.