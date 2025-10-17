أكثر من ربع مليون جنيه.. سعر صادم لفستان أسماء جلال في مهرجان الجونة

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة أسماء جلال على حضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة لعام 2025، والذي انطلقت فعالياته مساء الجمعة بمدينة الجونة، وسط حضور كبير من نجوم الفن وصناع السينما من مصر والعالم.

وبمجرد وصولها إلى السجادة الحمراء، خطفت أسماء جلال الأنظار بإطلالتها الأنيقة، ومنحت الكاميرات قبلة عفوية أمام الحضور وعدسات المصورين، تعبيرًا عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث السينمائي الكبير.

إطلالة أسماء جلال في مهرجان الجونة

وظهرت أسماء جلال، بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء خطفت من خلالها الأنظار إليها، حيث ارتدت فستانًا مستقيمًا باللون الفضي دون أكمام مرصعًا بأحجار الكريستال.

ولم تكن أسماء جلال اول من ارتدت هذا الفستان، فقد سبقتها بنفس الإطلالة الفنانة أليكسيس بليديل، التي ظهرت به خلال تكريمها في حفل توزيع جوائز إيمي لعام 2025، وقد بلغ سعره 306،525 جنيه مصري.

أسماء جلال

مهرجان الجونة 2025

يذكر أن مهرجان الجونة السينمائى يكرم في دورته الثامنة هذا العام النجمة منة شلبى بمنحها جائزة «الإنجاز الإبداعي» تكريمًا لمسيرتها الفنية المتميزة وأدوارها المؤثرة في السينما المصرية والعربية، فيما تشهد المهرجان هذا العام حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت كضيفة شرف المهرجان، حيث يتم تكريمها بجائزة «بطلة الإنسانية» تقديرًا لمساهماتها الفنية والإنسانية.