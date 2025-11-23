من مطبخك.. عشبة خارقة لانقاص الوزن وخفض معدل الكوليسترول

الرياض - كتبت رنا صلاح - يُعد الكمون من التوابل الشهيرة التي تضيف نكهة مميزة للطعام، إلى جانب أنه يساعد على فقدان الوزن وحرق الدهون، وفيما يلي نوضح أهم فوائده في إنقاص الوزن وفقًا لما ذكره موقع “هيلث”.

فوائد مكملات الكمون

أظهرت مراجعة لثماني دراسات أن الأشخاص الذين تناولوا مكملات الكمون بجرعات بين 25 إلى 2000 ملليجرام يوميًا لمدة تتراوح بين 8 و24 أسبوعًا، لاحظوا انخفاضًا واضحًا في الدهون الموجودة بالدم مثل الكوليسترول الكلي والدهون الثلاثية، مع ارتفاع مستوى الكوليسترول الجيد المفيد لصحة القلب.

كما بين الباحثون أن الاستمرار في تناول مكملات الكمون لأكثر من 8 أسابيع يساعد بشكل كبير في خفض الكوليسترول الضار، والذي يرتبط بمشكلات مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

الكمون ودوره في إنقاص الوزن

تشير بعض الدراسات إلى أن الكمون قد يساعد على فقدان الوزن بعدة طرق، من أهمها أنه يقلل كمية الطعام التي يتناولها الشخص عن طريق زيادة الإحساس بالشبع وإبطاء عملية الهضم.

وتوضح الأبحاث أيضًا أن مضادات الأكسدة الموجودة في الكمون يمكن أن تساعد على تقليل إنتاج الخلايا الدهنية من خلال خفض مستوى هرمون IGF المرتبط بزيادة الدهون في الجسم، مما يساهم في فقدان الوزن وتقليل كتلة الدهون.

كما وجدت مراجعة الدراسات الثماني أن مكملات الكمون تساعد على خفض مؤشر كتلة الجسم وتقليل محيط الخصر. وأظهرت دراسة أخرى على 78 شخصًا يعانون من زيادة الوزن أن تناول 100 ملجم من زيت الكمون العطري لمدة ثمانية أسابيع أدى إلى نتائج مشابهة لدواء إنقاص الوزن “أورليستات” في خفض الوزن ومؤشر كتلة الجسم.