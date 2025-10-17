آمال ماهر: أعتز بتكريمي من وطني ومن مهرجان الموسيقى العربية

القاهرة - محمد ابراهيم - أحيت الفنانة آمال ماهر حفل افتتاح مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الثالثة والثلاثين، بحضور وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وعدد من الشخصيات العامة والفنانين.

واستهلت آمال حفلها بمجموعة من أغاني كوكب الشرق أم كلثوم، لتعم أجواء الطرب الأصيل أرجاء دار الأوبرا.



وبعدها صعد وزير الثقافة إلى المسرح لتكريمها، ثم قام الدكتور علاء عبد السلام، رئيس دار الأوبرا المصرية، بتكريم الوزير بدرع الأوبرا تقديرًا لدعمه للمهرجان.

وعبّرت آمال ماهر عن سعادتها بالتكريم قائلة: "التكريم ده عزيز جدًا على قلبي، لأنه من بلدي مصر، ومن وزارة الثقافة، ومن مهرجان الموسيقى العربية، وده في حد ذاته أكبر دليل على حب جمهوري ليا."

وأضافت بفخر: "فخورة إني مصرية، وفخورة بانتصارات بلدنا، وآخرها الانتصار العظيم اللي تحقق في قمة شرم الشيخ بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي."

وانطلقت فعاليات الافتتاح بعزف السلام الوطني، تلاه عرض موسيقي مميز احتفاءً بكوكب الشرق أم كلثوم، التي اختيرت لتكون شخصية هذا العام بمناسبة مرور خمسين عامًا على رحيلها.

وقدّمت الإعلامية جاسمين طه الحفل، موجهة التحية لوزير الثقافة، والدكتور علاء عبد السلام، والمايسترو محمد الموجي نائب مدير المهرجان. كما عُرض.