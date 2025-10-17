نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رحيل الفنان أشرف بوزيشن.. صاحب البصمة المميزة في سينما عاطف الطيب ودراما «علاقة مشروعة» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة



خيم الحزن على الوسط الفني بعد إعلان أكرم نجل الفنان الكبير محمود البزاوي، خبر وفاة الفنان القدير أشرف بوزيشن، الذي رحل عن عالمنا تاركًا خلفه إرثًا فنيًا غنيًا بالأعمال المميزة التي حفرت اسمه في ذاكرة الجمهور. ونعى أكرم الراحل عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بكلمات مؤثرة قائلًا: «لا حول ولا قوة إلا بالله، وفاة الفنان الجميل عم أشرف بوزيشن، أرجو من الجميع الدعاء له بالرحمة والمغفرة».



يُذكر أن الفنان أشرف بوزيشن كان أحد الوجوه المألوفة في السينما المصرية خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، حيث تعاون مع كبار المخرجين وعلى رأسهم الراحل عاطف الطيب في عدد من الأعمال الخالدة، من بينها فيلم البرىء الذي يُعد من العلامات البارزة في تاريخ السينما المصرية.

كما قدم خلال مسيرته العديد من الأدوار المساندة التي أضافت عمقًا ومصداقية للمشاهد التي شارك فيها، ما جعله يحظى بتقدير زملائه ومحبة الجمهور.



وفي السنوات الأخيرة، واصل بوزيشن ظهوره في الدراما التلفزيونية، فشارك في أعمال ناجحة مثل خطوط حمراء ونابليون والمحروسة، وكان آخر ظهور له من خلال مسلسل «علاقة مشروعة» الذي عُرض مؤخرًا وضم نخبة من النجوم، أبرزهم ياسر جلال، مى عمر، داليا مصطفى، مراد مكرم، وبسنت شوقي، وهو من تأليف سماح الحريري وإخراج خالد مرعي، وإنتاج مشترك بين شركتي Forever Drama وMedia Hub.

رحيل أشرف بوزيشن لا يمثل فقط فقدان فنان صاحب موهبة فريدة، بل أيضًا خسارة لإنسان ترك أثرًا طيبًا في قلوب من تعاملوا معه، سواء أمام الكاميرا أو خلفها. رحم الله الفنان الراحل، وأسكنه فسيح جناته، وخالص العزاء لأسرته ومحبيه.

