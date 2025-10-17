جاسمين طه تثير الجدل في افتتاح مهرجان الموسيقى العربية بعد تقديمها اللافت لآمال ماهر

القاهرة - محمد ابراهيم - أثارت الإعلامية جاسمين طه جدلًا واسعًا خلال حفل افتتاح مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الثالثة والثلاثين، والذي أقيم مساء اليوم بدار الأوبرا المصرية، وذلك بعد تقديمها للفنانة آمال ماهر بطريقة لافتة لاقت تفاعلًا كبيرًا من الحضور ومنصات التواصل الاجتماعي.

فخلال الفقرة المخصصة لتكريم النجوم، قدّمت جاسمين الفنانة آمال ماهر التي صعدت لإحياء فقرتها الغنائية عقب تسلّم تكريمها، قائلة على المسرح:

"آمال ماهر.. جمال وشياكة وصوت وواجهة مصر الفنية."



وهي العبارة التي أحدثت ضجة واسعة بين رواد مواقع التواصل، بين من اعتبرها تعبيرًا صادقًا عن مكانة آمال ماهر، ومن رأى أنها كانت مبالغة في الوصف.

وانطلقت فعاليات الحفل بعزف السلام الوطني، أعقبه عرض موسيقي خاص لتكريم كوكب الشرق أم كلثوم، التي اختيرت شخصيةً للدورة الحالية احتفاءً بمرور خمسين عامًا على رحيلها، قبل أن تتوالى فقرات الافتتاح التي قدمتها الإعلامية جاسمين طه بحضور وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وعدد من الوزراء والمسؤولين، والدكتور علاء عبد السلام رئيس المهرجان، والمايسترو محمد الموجي نائب المدير.