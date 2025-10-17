بماذا وصفت جاسمين طه المطربة آمال ماهر خلال تقديمها للجمهور في مهرجان الموسيقى العربية؟



القاهرة - محمد ابراهيم - أثارت الإعلامية جاسمين طه جدلًا واسعًا خلال حفل افتتاح مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الثالثة والثلاثين، والذي أقيم مساء اليوم بدار الأوبرا المصرية، بعدما قدّمت الفنانة آمال ماهر بطريقة وصفت بـ«الاستثنائية» من قبل رواد مواقع التواصل.

فأثناء الفقرة المخصصة لتكريم النجوم، صعدت آمال ماهر إلى المسرح لإحياء فقرتها الغنائية عقب تسلّمها تكريمها، لتقدمها جاسمين طه قائلة:

“آمال ماهر.. جمال وشياكة وصوت وواجهة مصر الفنية”.

العبارة التي تفاعل معها الجمهور بحرارة داخل القاعة، قبل أن تمتد أصداؤها إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين من رأى فيها تقديرًا مستحقًا لموهبة آمال ماهر، ومن اعتبرها مبالغة في الوصف.

وانطلقت فعاليات الحفل بعزف السلام الوطني، تلاه عرض موسيقي مخصص لتكريم كوكب الشرق أم كلثوم، التي اختيرت شخصية الدورة الحالية احتفاءً بمرور خمسين عامًا على رحيلها، قبل أن تتوالى فقرات الافتتاح التي قدمتها جاسمين طه بحضور وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وعدد من الوزراء والمسؤولين، إلى جانب الدكتور علاء عبد السلام رئيس المهرجان والمايسترو محمد الموجي نائب المدير.