مدحت صالح يُضيء ليالي مهرجان الموسيقى العربية بأمسية تحمل عبق أم كلثوم وتُجدد سحر الطرب الأصيل

تتواصل فعاليات الدورة الـ33 من مهرجان الموسيقى العربية في دار الأوبرا المصرية وسط أجواء فنية استثنائية تحتفي بسحر التراث وروعة الأصالة، حيث يطل الليلة النجم الكبير مدحت صالح في حفلٍ مميز يُقام مساء الجمعة ضمن فعاليات المهرجان الذي يُرفع هذا العام شعار "أم كلثوم"، تخليدًا لذكرى سيدة الغناء العربي وأسطورة الفن التي خلدت اسمها في وجدان الشعوب العربية.

ويُقدم مدحت صالح خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أعماله التي طالما أحبها الجمهور ورددها عبر الأجيال، إلى جانب مجموعة من روائع الأغاني الخالدة التي أبدعها كبار الملحنين والشعراء في زمن الفن الجميل. ويأتي هذا الحفل ليؤكد استمرار التواصل بين الماضي والحاضر، وإحياء القيم الفنية الراقية التي شكّلت هوية الموسيقى العربية الأصيلة.

مهرجان الموسيقى العربية الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية سنويًا، يُعد من أهم وأعرق المهرجانات الموسيقية في العالم العربي، إذ يجمع بين عبق التراث وروح الإبداع الحديث، ويستقطب في كل دورة نخبة من أبرز نجوم الغناء والموسيقيين من مختلف الدول العربية.

وتتميز دورة هذا العام بتركيزها على إعادة تقديم التراث الموسيقي العربي بروح جديدة تحاكي ذوق الأجيال الحديثة، مع الحفاظ على جوهر الأصالة الذي طالما ميّز موسيقى الأجداد. ويُعد حفل مدحت صالح اليوم بمثابة جسرٍ فني يجمع بين الحنين للماضي ونبض الحاضر، وفرصة ذهبية لعشاق الطرب للاستمتاع بصوت من أصدق الأصوات العربية التي ما زالت تُحافظ على مكانتها في وجدان الجمهور.

