"السادة الأفاضل" يشعل المنافسة السينمائية قبل عرضه.. بوستر رسمي يخطف الأنظار والفيلم يتصدر الترند قبل الانطلاق

في خطوة قوية تشعل موسم السينما القادم، طرحت الشركة المنتجة لفيلم "السادة الأفاضل" البوستر الرسمي للعمل، ليشعل حماس الجمهور قبل أيام من طرحه الرسمي في دور العرض المصرية يوم 29 أكتوبر، على أن ينطلق عرضه في عدد من الدول العربية يوم 30 من الشهر نفسه.

البوستر كشف توليفة فنية غير مسبوقة تجمع بين نجوم الكوميديا والدراما في تجربة جديدة تحمل مزيجًا من الواقعية والسخرية الذكية، وهو ما جعل اسم الفيلم يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بمجرد الكشف تفاصيله الأولى.

أبطال فيلم السادة الأفاضل

الفيلم يضم نخبة من أبرز النجوم على الساحة الفنية، في مقدمتهم محمد ممدوح، بيومي فؤاد، طه دسوقي، محمد شاهين، أشرف عبد الباقي، انتصار، علي صبحي، ناهد السباعي، هنادي مهنا، ميشيل ميلاد، إسماعيل فرغلي، حنان سليمان، ودنيا ماهر، في عمل جماعي ضخم يعيد روح الأفلام التي تعتمد على البطولة الجماعية القوية.

وجاء الفيلم من تأليف الثلاثي مصطفى صقر، محمد عز الدين، وعبد الرحمن جاويش، الذين سبق وأن قدموا أعمالًا ناجحة تركت بصمة واضحة في الدراما والسينما المصرية، ويتولى إخراجه المبدع كريم الشناوي، المعروف بحسه البصري العالي وقدرته على المزج بين الواقعية والإيقاع السريع في السرد السينمائي.



"السادة الأفاضل" لا يكتفي فقط بكونه عملًا جماهيريًا منتظرًا، بل يبدو أنه يراهن على مضمون اجتماعي ساخر يعكس الواقع المصري بطابع كوميدي لاذع، وهو ما جعل الجمهور يترقب عرضه بشغف كبير بعد تصدر اسمه قوائم التريند على مختلف المنصات فور الكشف البوستر الرسمي، ليصبح واحدًا من أكثر الأعمال المرتقبة في نهاية عام 2025.

