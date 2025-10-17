نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل تصدر يسرا تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت النجمة الكبيرة يسرا قائمة تريند جوجل خلال الساعات الأخيرة، بعد ظهورها اللافت ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، حيث عبّرت عن سعادتها البالغة بمشاركتها في أول معرض فني يُقام خصيصًا لتوثيق مشوارها الطويل في عالم الفن، مؤكدة أن التجربة فاقت كل توقعاتها، واصفة إياها بأنها «رحلة عمرها في لوحة واحدة».

وأوضحت يسرا خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة «النهار» أنها فخورة للغاية بفكرة إقامة «متحف فني» يوثّق محطات حياتها المهنية، مشيرة إلى أن التنفيذ تم بإشراف من إنستجرام وميتا وبدعم من شركة بريدج، الذين قدموا جهدًا ضخمًا جعل التجربة فريدة من نوعها، وقالت بحماس: «المجهود اللي عملوه فوق الخيال، وبشكر بريدج وإنستجرام وميتا لأنهم آمنوا بالفكرة ودعموها من أول لحظة».

وتحدثت يسرا عن المشاعر التي غمرتها وهي تشاهد المعرض للمرة الأولى، مؤكدة أنها لم تكن تتوقع هذا القدر من الإبداع والدقة في التفاصيل التي جسدت مشوارها منذ بدايتها وحتى اليوم، وأضافت: «شفت تاريخي قدامي في صور وأعمال وأحداث، وافتكرت كل لحظة من اللي عشتها في السينما والتلفزيون والمسرح، وكل الناس اللي شاركوني المشوار».

وخلال اللقاء، استرجعت يسرا ذكرياتها مع النجمة ليلى علوي، مؤكدة أن العلاقة بينهما يسودها احترام كبير وصداقة عميقة رغم أنهما لم يلتقيا كثيرًا في الأعمال الفنية. وأشارت إلى أن التعاون الوحيد الذي جمعهما كان في مسلسل "أنف وثلاث عيون" للمخرج الراحل نور الدمرداش، والذي شارك في بطولته عدد من كبار النجوم مثل كمال الشناوي وهالة صدقي وماجدة الخطيب، وقالت يسرا مبتسمة: «كنا مرعوبين من أستاذ نور الدمرداش، لكنه السبب في إننا نطلع شغل عظيم فعلًا».

وأكدت يسرا أن الفن بالنسبة لها لم يكن مجرد مهنة، بل رسالة إنسانية واجتماعية تحمل في طياتها الكثير من المعاني، مشيرة إلى أنها تؤمن بأن الفنان الحقيقي يجب أن يكون له دور في نشر الوعي والتأثير الإيجابي في المجتمع، وأضافت: «الفن جزء من حياتي، بس الأهم إن الإنسان يفضل مؤمن بنفسه وبقدرة الفن على التغيير».

وتحدثت أيضًا عن محطاتها المختلفة التي جمعت بين التمثيل والغناء والمشاركة في الفعاليات الخيرية، موضحة أن كل مرحلة في حياتها كانت بمثابة تجربة جديدة أضافت لها الكثير على المستويين الإنساني والمهني، مؤكدة أن الجمهور هو الداعم الحقيقي لها في كل خطوة: «من غير الناس اللي بتحبني، مكنتش وصلت لكل ده.. جمهوري هو سبب نجاحي الحقيقي».

واختُتم اللقاء بكلمات يسرا التي لاقت تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الجمهور بعفويتها وصدقها وتاريخها الفني العريق الذي يمتد لأكثر من أربعة عقود، مليئة بالأعمال التي أصبحت جزءًا من ذاكرة الفن المصري والعربي، لتثبت مجددًا أنها ليست مجرد نجمة متألقة على الشاشة، بل رمز للنجاح والإصرار والعطاء الذي لا ينتهي.