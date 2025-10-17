نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشام جمال وليلى أحمد زاهر يشعلان تريند جوجل قبل ظهورهما الأول مع إسعاد يونس في "صاحبة السعادة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر المنتج والفنان هشام جمال قائمة تريندات محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعد الإعلان عن استضافته مع زوجته الفنانة ليلى أحمد زاهر في حلقة استثنائية من برنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه النجمة الكبيرة إسعاد يونس على شاشة dmc، حيث يُعد هذا اللقاء هو أول حوار تليفزيوني يجمع الثنائي بعد زواجهما في أجواء يغلب عليها الرومانسية والمرح.

وخلال الحلقة التي من المقرر عرضها مساء الأحد المقبل، تكشف إسعاد يونس مع ضيفيها عن العديد من المفاجآت الخاصة بحفل زفافهما الأسطوري الذي تصدرت صوره مواقع التواصل الاجتماعي، كما يتحدث هشام جمال عن رحلته الفنية الناجحة وأحدث مشاريعه التي يستعد لطرحها خلال الفترة المقبلة، بينما تتحدث ليلى أحمد زاهر عن تجربتها الفنية معه في عدد من الأعمال، وما تعلمته من التعاون بينهما على المستويين المهني والشخصي، إضافة إلى لقطات نادرة من كتب الكتاب والزفاف تُعرض لأول مرة على الشاشة.

ومن جانب آخر، يواصل برنامج «صاحبة السعادة» دعم المواهب الشابة، حيث تستضيف إسعاد يونس في حلقة الاثنين مجموعة من الأصوات والوجوه الصاعدة، من بينهم الموزع الموسيقي مادي، والمطرب محمد جمال، والموهبة الغنائية الجديدة جميلة، بالإضافة إلى مؤلفة حكاية «هند» من مسلسل «ما تراه ليس كما يبدو».

وتتناول الفقرة كواليس صعود الجيل الجديد من المبدعين الذين كان لهشام جمال دور بارز في دعمهم وإبرازهم على الساحة الفنية.

بهذا الظهور المنتظر، يترقب الجمهور حلقة مليئة بالطاقة الإيجابية والمفاجآت، تجمع بين الضحك والعاطفة والفن في إطار من البهجة التي تميز برنامج "صاحبة السعادة"، ليؤكد هشام جمال من جديد حضوره القوي في الوسط الفني واهتمامه بجيل الشباب ومواصلة مسيرته الناجحة التي تجمع بين الإبداع والإنتاج والرؤية الحديثة.