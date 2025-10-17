فيلم الرعب “Weapons” يواصل اكتساح شباك التذاكر العالمي بإيرادات تقترب من 267 مليون دولار

القاهرة - محمد ابراهيم -



يواصل فيلم الرعب الأمريكي "Weapons" تألقه وتحقيقه لأرقام ضخمة في شباك التذاكر العالمي، حيث بلغت إيراداته الإجمالية 266 مليونًا و698 ألف دولار منذ طرحه رسميًا بدور العرض العالمية. العمل الذي أنتجته شركة Warner Bros أثبت نجاحه الجماهيري الكبير، وجذب عشاق أفلام الرعب والإثارة بفضل أحداثه الغامضة وأداء أبطاله المميزين.

وانقسمت الإيرادات بين 151 مليونًا و398 ألف دولار داخل الولايات المتحدة الأمريكية، بينما حصد الفيلم 115 مليونًا و300 ألف دولار من الأسواق الدولية، ما يعكس الإقبال الكبير عليه من مختلف دول العالم. وتصل مدة عرض الفيلم إلى ساعتين وثماني دقائق من التوتر والتشويق المستمرين، ليقدّم تجربة سينمائية مشوقة تلامس أعصاب المشاهدين حتى النهاية.

ويضم الفيلم نخبة من نجوم هوليوود أبرزهم سكارليت شير، جوليا غارنر، كاري كريستوفر، جيسون تيرنر، جوش برولين، بينيديكت وونج، آني جولز، علي بيرش، مايكل جين كونتي، وأوستن أبرامز، حيث نجح كل منهم في تجسيد شخصياتهم ببراعة لافتة أضافت عمقًا وغموضًا للأحداث.

أما عن قصة الفيلم، فتدور في بلدة أمريكية هادئة تتعرض لحدث غامض يقلب حياتها رأسًا على عقب، عندما يختفي جميع طلاب صف “جوستين غاندي” باستثناء طفل واحد في ليلة واحدة مليئة بالرعب والغرابة، لتبدأ سلسلة من الأحداث المثيرة والمخيفة التي تدفع الجميع للبحث عن الحقيقة وراء هذا الاختفاء الجماعي الغامض.

الفيلم يجمع بين الإثارة النفسية والرعب الواقعي في قالب سينمائي مشحون بالغموض، ليحجز مكانه ضمن أبرز أفلام الرعب التي حققت نجاحًا عالميًا في عام 2025.

