اليوم.. قصور الثقافة تحتفل بتخرج دفعات جديدة من مركز تنمية المواهب بالمنوفية والغربية

القاهرة - محمد ابراهيم - ضمن برامج وزارة الثقافة وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، اليوم الجمعة، حفل تخرج الدفعة الثانية من مركز تنمية المواهب بمحافظتي المنوفية والغربية، في إطار خطة الوزارة الهادفة إلى اكتشاف وتنمية الطاقات الإبداعية لدى الموهوبين في مختلف الأقاليم الثقافية.

ويشهد قصر ثقافة الطفل بشبين الكوم حفل التخرج في الرابعة عصرا، ويتضمن مجموعة من العروض الفنية المتنوعة التي يقدمها طلاب المركز نتاج الورش التدريبية التي استمرت على مدار العام في مجالات الغناء، الموسيقى والعزف، التمثيل، الأداء الحركي، والفنون التشكيلية، تحت إشراف نخبة من الأكاديميين والمدربين المتخصصين.

وفي السياق ذاته، يحتضن مسرح 23 يوليو بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية في الثامنة مساء، حفل التخرج، ويشمل أيضا عروضا فنية يقدمها المتدربون، تبرز مهاراتهم الفنية وما اكتسبوه من خبرات خلال فترة التدريب.

تقام الفعاليات بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، ومن خلال الإدارة العامة لرعاية المواهب، برئاسة المخرج محمد صابر، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، بإدارة محمد حمدي والفروع الثقافية التابعة.

ويعد مشروع مراكز تنمية المواهب أحد أبرز المشروعات الثقافية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، ويهدف إلى إعداد جيل جديد من الفنانين والمبدعين، تأكيدا لدور الهيئة في اكتشاف ورعاية المواهب وصقل المهارات الفنية بمختلف ربوع مصر.