القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت إدارة ملتقى التميز والإبداع العربي، برئاسة الدكتورة داليا المتبولي، عن قرارها تكريم المذيعة آيات أباظة في الدورة الرابعة للمهرجان، المقرر إقامتها يوم 28 نوفمبر القادم، ضمن فئة "المرأة المبدعة في مجال الإعلام".

ملتقي التميز والابداع العربي يدعم المذيعة ايات اباظة في ازمتها الصحية

وجاء هذا التكريم ليس فقط تقديرًا لمسيرة آيات أباظة الإعلامية المتميزة، بل أيضًا كدعم معنوي لها في الأزمة الصحية التي تمر بها حاليًا، إذ رأت إدارة الملتقى أن هذا التقدير في هذا التوقيت يحمل رسالة دعم وتشجيع للمذيعة التي أثبتت حضورها وتأثيرها في الوسط الإعلامي المصري.

نبذة عن آيات أباظة

وتعد آيات أباظة واحدة من أبرز وجوه التليفزيون المصري، فهي مقدمة برنامج "مساء الفن" على قناة نايل دراما، وقد ساهمت بإبراز العديد من الأعمال الفنية والنجوم للجمهور المصري والعربي.

ولعل ما يميز هذا التكريم هو أن آيات أباظة نفسها كانت جزءًا من نجاح النسخة الأولى من ملتقى التميز والإبداع العربي، حيث شاركت في تنظيمه وتقديم فعالياته، وحققت النسخة الأولى نجاحًا كبيرًا، مما أكسبها خبرة وعلاقات واسعة في الوسط الإعلامي والثقافي.

ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورًا لافتًا من نجوم الإعلام والفن والصحافة، ليكون هذا التكريم مناسبة لإبراز الدور الريادي للمرأة في الإعلام، وللتأكيد على أهمية دعم الشخصيات الفنية والإعلامية في مسيرتها المهنية والصحية على حد سواء.

