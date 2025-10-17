الرياض - كتبت رنا صلاح - أقيم مساء اليوم الخميس 16 أكتوبر حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي بمدينة الجونة بمحافظة البحر الأحمر، بمشاركة واسعة من نجوم الفن والإعلام وصناع السينما من مصر والعالم العربي، وذلك في انطلاقة جديدة لأحد أبرز المهرجانات السينمائية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

نجوم الفن يزينون افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي

وشهد الحفل حضور نخبة كبيرة من الفنانين منهم يسرا، ليلى علوي، إلهام شاهين، درة، نيللي كريم، شيرين رضا، هالة صدقي، يسرا اللوزي، لبلبة، عبير صبري، مايان السيد، تارا عماد، أروى جودة، أسماء جلال، نور النبوي، أحمد مالك، أحمد داود وعلا رشدي، أحمد السعدني، أمينة خليل، كريم فهمي، خالد يوسف، محمد فراج وبسنت شوقي، حسين فهمي، أحمد حاتم، إضافة إلى الإعلامية لميس الحديدي، الناقدين طارق الشناوي وأحمد شوقي، والمخرجة مريم نعوم، والمنتجة ماريان خوري، والممثل نيكولا معوض وطه دسوقي وياسمينا العبد.

وتقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025، وتترأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة النجمة ليلى علوي، بمشاركة عدد من أبرز الشخصيات في صناعة السينما العالمية لتقييم الأعمال المشاركة في مسابقات الأفلام الروائية، الوثائقية، والقصيرة، إضافة إلى جائزتي النجمة الخضراء وشبكة “نتباك” لأفضل فيلم آسيوي.

ويواصل المهرجان التزامه بدعم الأصوات السينمائية الجديدة وتعزيز التعاون الثقافي عبر منصة “سيني جونة”.