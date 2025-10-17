حمزة نمرة يكشف تفاصيل وفاة والدته وتأثيرها في مسيرته الفنية

القاهرة - محمد ابراهيم - في حوار مؤثر مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم"، كشف الفنان حمزة نمرة عن تفاصيل مؤثرة حول وفاة والدته التي فقدها في سن التاسعة.

وأشار نمرة إلى أنه كان لديه شعور قوي بتوقع وفاة والدته منذ بداية حملها، حيث تعرضت لمضاعفات خطيرة أدت إلى توقف قلبها وتلف في خلايا المخ.

دخلت والدة حمزة نمرة في غيبوبة استمرت لمدة عام كامل، وكان الأطباء قد أخبروا والده بأنها تحتاج إلى معجزة لتنجو. ورغم استمرار الأمل، إلا أن وفاة والدته كانت الحقيقة التي لم يتقبلها حمزة بسهولة، ورغم ذلك فتلك المحنة كانت السبب الرئيسي وراء دخوله عالم الفن.

حمزة نمرة يكشف تأثير وفاة والدته على حياته

وتحدث حمزة نمرة عن تفاصيل هذه الأزمة في حياته، خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج معكم، حيث قال: "والدتي تعرضت لمضاعفات بسبب الحمل، أول ما عرفت إنها حامل فجأة جت لي خاطرة إنها هتموت، وفي يوم الولادة قلبها توقف وحصل تلف لخلايا المخ، كنت منتظرها ترجع البيت بالمولود الجديد لكن والدي قالي محتاجة معجزة".

وتابع حمزة نمرة: “فضلت ادعي ربنا سنة كاملة إنه يشفيها لكن في النهاية ماتت، وفاة والدتي كانت سبب غنائي.. الدكتور قالي مشاعرك بتعبر عنها بالغناء، وأحيانًا بتحصل أمور عكس رغبتنا لكن كلها بتكون خير، ورغم ما حدث وإيماني الشديد لكن ما زلت حتى الآن بخاف من أفكاري السلبية وتوقعاتي لأنها في النهاية بتتحقق”.