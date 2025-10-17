مي سليم تتألق بفستان وردي أنيق في أفتتاح مهرجان الجونة السينمائي

القاهرة - محمد ابراهيم - أشعلت الفنانة مي سليم أجواء السجادة الحمراء خلال حضورها حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، الذي أقيم مساء الخميس، حيث ظهرت مى بفستان طويل باللون الوردي الفاتح، مكشوف الكتفين، أظهر أناقتها وأنوثتها الراقية، مع اعتمادها مكياجًا ناعمًا بلمسات من أحمر الشفاه بدرجة قريبة من لون الفستان، وأبرزت مى الاطلالة على حساباتها بالسوشيال ميديا.

وعبّرت مي سليم في تصريحاتها على هامش الحفل عن سعادتها بالمشاركة في المهرجان، مؤكدة حماسها لمشاهدة فيلم الافتتاح "هابي بيرث داي"، الذي تم اختياره ليقص شريط الدورة الجديدة، كما أشادت بتكريم النجمة الكبيرة يسرا ضمن فعالية "50 سنة فن"، قائلة: "يسرا تاريخ فني عظيم لا يمكن اختصاره، وتستحق يومًا كاملًا للحديث عن مشوارها المميز."

أما عن نشاطاتها الفنية المقبلة، فكشفت مي عن استعدادها لطرح أغنية جديدة بعنوان "تراكمات" خلال الشهر المقبل حيث انتهت من تسجيلها مؤخرًا، وهي من ألحان مدين وتنتمي إلى اللون الغنائي الدرامي، مشيرة إلى أنها ستُطرح على طريقة الفيديو كليب ضمن خطتها لإطلاق أغنيات سنجل بشكل دوري خلال الفترة المقبلة.

وكان آخر أعمال مى سليم الغنائية أغنية "اتعلقت بيه" التي صدرت في عيد الفطر الماضي، من كلمات خالد ڤيرناس، وألحان ياسر نور، وتوزيع عمرو عبد الفتاح، وماستر ماهر صلاح، وتم تصويرها في تركيا تحت إدارة المخرج زياد خوري على مدار يومين كاملين.