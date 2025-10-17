نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريم مصطفى تخطف الأضواء في مهرجان الجونة بإطلالة ساحرة تجمع بين الرقى والأنوثة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تألقت النجمة ريم مصطفى بإطلالة ساحرة خطفت الأنظار خلال حضورها حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي الذى أقيم مساء أمس الخميس، حيث ظهرت ريم على السجادة الحمراء للحفل بفستان أزرق ثلجي مرصع بالخرز والتطريزات البراقة والشراريب فى إطلالة تجمع بين الرقى والأنوثة، كما اختارت، ريم مكياجًا ناعمًا أبرز ملامحها الطبيعية، مع ظلال عيون بدرجة قريبة من لون فستانها.

وفي سياق آخر، تخوض ريم مصطفى سباق دراما رمضان 2026 بمسلسل "فن الحرب"، الذي يجمعها بالنجم يوسف الشريف للمرة الأولى في الدراما التليفزيونية ومن تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب توبة وإنتاج شركة أروما، حيث تقدم ريم من خلاله شخصية مختلفة ومفاجئة للجمهور، وقد بدأت ريم بالفعل التحضيرات الخاصة بالدور تمهيدًا لانطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة.

مسلسل فن الحرب "فن الحرب" بطوبة يوسف الشريف، ريم مصطفى وعدد كبير من النجوم الذين يجرى التعاقد معهم حاليًا، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب توبة، ومن إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى. ويسجل العمل عودة يوسف الشريف إلى الدراما الرمضانية بعد غياب استمر أربع سنوات.

كما تستعد ريم مصطفى أيضًا لتصوير أحدث أفلامها السينمائية "حين يكتب الحب"، والذي يضم نخبة من نجوم السينما، بينهم معتصم النهار في أولى تجاربه بالسينما المصرية، إلى جانب أحمد الفيشاوي، سوسن بدر، جميلة عوض، شيري عادل، محسن محيي الدين، سارة بركة، إلهام صفي الدين، نانسي صلاح، شريف حافظ، والفيلم من تأليف سجى محمد الخليفات وإخراج محمد هاني.

ريم مصطفى قدمت في شهر رمضان الماضى 2025، مسلسل "سيد الناس" الذى شاركت في بطولته إلى جانب: عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، أحمد رزق، خالد الصاوي، إنجي المقدم، نشوى مصطفى، منة فضالي، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، محمود قابيل، علياء صبحي، يوسف رأفت، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، دعاء حكم، إسماعيل فرغلي، مدحت تيخا، محمد عبدالجواد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.