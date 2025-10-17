نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجد القاسم يطرح أغنية "الدكتورة" بالتعاون مع ريتشارد الحاج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

طرح المطرب مجد القاسم أغنية جديدة تحت عنوان "الدكتورة"، بالتعاون مع المنتج ريتشارد الحاج، وهي من كلمات وألحان سامر شمسي باشا، توزيع طه الحكيم، وتم طرحها عبر قناته الخاصة على موقع يوتيوب وعدد كبير من المنصات الرقمية الموسيقية.



من جانبه تحدث مجد القاسم قائلًا: "أغنية الدكتورة فكرة جديدة، أغنية جامدة كما يقول المصريين، تواصل معي الشاعر سامر شمسي وعرض علي الكلمات واللحن، وتحمست لها جدًا، وعملنا عليها معًا وطورناها حتى خرجت بالشكل الحالي، واتوقع أن تلقى نجاح جماهيري كبير".



مجد القاسم يطرح أغنية "الدكتورة" بالتعاون مع ريتشارد الحاج

تقول كلمات أغنية الدكتورة: " شو عملت في الدكتورة، يا أمي حلوة وأمورة، أول ماشفتا ياقلبي، صار بدي كل ساعة زورا، يا ويلي ما أجمل طلتها، متل الفراشة بحركتها، أخذتلي قلبي من جوا، أجمل بنات المعمورة".

آخر أعمال مجد القاسم

الجدير بالذكر أن آخر أعمال المطرب مجد القاسم أغنية "كلام على العام" والتي صدرت عبر موقع "يوتيوب" بشهر سبتمبر الماضي وهي كلمات عادل سليم، وألحان: عادل سليم ومحمد مصطفى، توزيع وميكس وماستر محمد طعيمة.