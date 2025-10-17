نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد هنيدي يستعد لتصوير فيلمه الجديد “الإسترليني” بعد عيد الأضحى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الفنان محمد هنيدي عن استعداده لتصوير فيلمه الجديد “الإسترليني”، الذي يجري التحضير له حاليًا بالتعاون بين الشركة المنتجة والمخرج حسين المنباوي.

وكشف هنيدي أن مرحلة التحضيرات أوشكت على الانتهاء، على أن ينطلق التصوير رسميًا بعد عيد الأضحى المقبل، مشيرًا إلى أن العمل يحمل طابعًا مختلفًا ويعود به إلى السينما بعد آخر أعماله الناجحة.

فيلم “الإسترليني” من إخراج حسين المنباوي، الذي سبق وتعاون مع هنيدي في أكثر من مشروع ناجح، وينتظر الجمهور تفاصيل العمل خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد ترويج البوستر التشويقي الذي أثار تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.



هنيدي بين السينما والدراما.. محطات متنوعة

ويأتي فيلم "الجواهرجي" بعد آخر أعمال محمد هنيدي السينمائية "مرعي البريمو"، الذي قدم فيه شخصية تاجر البطيخ الذي يواجه مغامرات ومفارقات ساخرة، إلا أن الفيلم لم يحقق النجاح الجماهيري المتوقع رغم الترويج له.

أما دراميًا، فقد خاض هنيدي السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "شهادة معاملة أطفال"، حيث قدّم شخصية محامٍ يدعى عبد الستار يستيقظ من غيبوبة دامت عشرين عامًا ليجد نفسه في عالم جديد بالكامل، وهو ما أفرز مواقف درامية ممزوجة بالكوميديا السوداء.



شارك في العمل مجموعة من النجوم، أبرزهم صبري فواز، محمود حافظ، سما إبراهيم، ونهى عابدين، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج سامح عبد العزيز.

ويبدو أن محمد هنيدي يراهن هذه المرة على الكوميديا الذكية التي تُجيد منى زكي أيضًا تقديمها ببراعة، وهو ما يجعل "الجواهرجي" مرشحًا بقوة ليكون من أبرز أفلام صيف 2025، خاصة في ظل تعطّش الجمهور لثنائيات سينمائية قوية تجمع الكوميديا بالدراما الاجتماعية في آنٍ واحد.