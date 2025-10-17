نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منة شلبي: 'أمي عمود حياتي وسبب كل نجاح وصلت له' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عبرت الفنانة منة شلبي عن امتنانها الكبير لوالدتها، مؤكدة أن الفضل في نجاحها وحياتها يعود إليها، ووصفتها بأنها “عمودها الفقري وسندها وضهرها”.

وقالت منة، في تصريحات إعلامية على هامش مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي، إن والدتها كانت دائمًا مختلفة ومتفانية في تربيتها، موضحة: “أمي طول عمرها ست مختلفة خالص، بطلت كل حاجة في حياتها وقعدت مركزة على تربيتي وأخلصت ده جدًا، فهي كل حاجة في حياتي، وعمري ما كنت هوصل لحاجة إنسانيا أو فنيا من غير ما تبقى دي والدتي.”

تأتي تصريحات منة شلبي عقب تكريمها بجائزة الإنجاز الإبداعي ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، حيث أهدت الجائزة لوالدتها تقديرًا لدعمها الدائم ومساندتها المستمرة لها طوال مشوارها الفني.

بانوراما سينمائية عالمية

تقدّم الدورة الجديدة برنامجًا فنيًا غنيًا يضم نحو 70 فيلمًا من مختلف أنحاء العالم، تشمل الأفلام الروائية الطويلة والوثائقية والقصيرة، في عرض يجسد التنوع الثقافي والإبداع السينمائي العالمي.

ويشهد ملتقى سيني جونة هذا العام توسعًا ملحوظًا عبر أكثر من 35 فعالية تتنوع بين ورش العمل والحوارات والموائد المستديرة، بمشاركة نخبة من أبرز نجوم وصناع السينما المحليين والدوليين.

دعم للمواهب والمشروعات الجديدة

وفي إطار دعم المهرجان للمبدعين الشباب، أطلق برنامج “سيني جونة للمواهب الناشئة” مبادرة جديدة بعنوان “كلاكيت تاني مرة” لمتابعة خريجي الدورات السابقة، بدعم من الاتحاد الأوروبي ومؤسسة دروسوس ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية.

كما تلقت منصة سيني جونة هذا العام أكثر من 290 مشروعًا سينمائيًا في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج، تم اختيار 20 مشروعًا منها للمشاركة في فعاليات سيني جونة 2025، المقرر عقدها خلال الفترة من 15 إلى 23 أكتوبر المقبل.

بهذه الانطلاقة المبهرة، يؤكد مهرجان الجونة السينمائي استمراره كمنصة تحتفي بالإبداع الإنساني وتربط بين الفن والرسالة، جامعًا بين أضواء السينما العالمية وروح الإنسانية في مشهد واحد.