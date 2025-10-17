نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشرى تخطف الأنظار على السجادة الحمراء بفيلم “هابي بيرث داي”.. وعرض مصري ينافس على الأوسكار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



لفتت الفنانة بشرى الأنظار خلال ظهورها على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي، حيث مازحت المصورين بحركات استعراضية عفوية أضفت أجواء من البهجة قبل عرض فيلم “هابي بيرث داي – Happy Birth Day”، الذي يُعرض ضمن فعاليات الدورة الثامنة للمهرجان.

الفيلم يُعد محطة فارقة في مشوار مخرجته سارة جوهر، إذ عُرض عالميًا للمرة الأولى في مهرجان تريبيكا السينمائي، في مشهد رمزي يجسد عودتها إلى المكان الذي شهد أول تجربة سينمائية حضرتها أثناء دراستها في أمريكا، لتعود إليه اليوم كمخرجة لفيلمها الأول، محققة حلمها الذي ما دام سعت إليه.

أبطال وصُناع فيلم هابي بيرث داي

يشارك في بطولة الفيلم نيللي كريم، حنان مطاوع، الطفلة ضحى رمضان، حنان يوسف، وخديجة أحمد، وهو من إنتاج مشترك بين محمد دياب، أحمد الدسوقي، أحمد عباس، أحمد بدوي، داتاري ترنر، والنجم العالمي جيمي فوكس، في تجربة مميزة تمزج بين السينما المصرية والعالمية.

أحداث فيلم هابي بيرث داي

تدور أحداث الفيلم حول الطفلة توحة، التي تعمل خادمة صغيرة لدى أسرة ثرية، وتنشأ بينها وبين ابنة الأسرة علاقة إنسانية مؤثرة. وبرغم أنها لم تحتفل يومًا بعيد ميلادها، إلا أنها تقرر تنظيم احتفال بسيط لصديقتها، محاولة أن تنشر الفرح حولها، بينما تخفي بداخلها رغبة طفولية عميقة في أن يأتي يومٌ تُحتفل فيه هي نفسها.



اللافت أن فيلم “عيد ميلاد سعيد – Happy Birth Day” تم اختياره مؤخرًا لتمثيل مصر في سباق جوائز الأوسكار 2026 عن فئة أفضل فيلم دولي، بعد أن حصد تصويت لجنة الاختيار المصرية التي تضم نخبة من النقاد وصناع السينما، وذلك عقب عرضه التجاري المحدود في دور العرض المصرية خلال الفترة من 17 إلى 23 سبتمبر الماضي، استعدادًا لطرحه على نطاق أوسع قريبًا.