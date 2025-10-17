نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تألق النجمة الجميلة درة فى اليوم الثانى من فعاليات مهرجان الجونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الفنانة درة تتألق على ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائى الدولى، حيث خطفت الأنظار بإطلالة ساحرة باللون الوردى (البينك) على الريد كاربت، جمعت فيها بين الأناقة والرُقى والجمال.

اختارت درة فستانًا بتصميم راقٍ يُبرز أنوثتها الهادئة وجمالها الكلاسيكى، لتؤكد من جديد مكانتها كواحدة من أيقونات الأناقة فى الوطن العربى. وقد حظيت إطلالتها بإشادة واسعة من جمهورها وزملائها الفنانين، الذين اعتادوا على حضورها اللافت فى كل المناسبات الفنية الكبرى.

إطلالة درة كانت عنوان للانوثة الهادئة التى تمزج بين النعومة والتفرّد، لتكون من أبرز نجمات السجادة الحمراء هذا العام فى مهرجان الجونة.

مهرجان الجونة السينمائي



أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما، كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.