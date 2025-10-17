بالتعاون مع ريتشارد الحاج.. مصطفى شوقي يطرح أغنية "مجاريح"

القاهرة - محمد ابراهيم -

طرح المطرب مصطفى شوقي أغنية جديدة تحت عنوان "مجاريح"، بالتعاون مع المنتج ريتشارد الحاج، وهي من كلمات وألحان مصطفي شوقي، توزيع مايكل جمال.



أغنية مجاريح مختلفة، دراما، وعنها يقول مصطفى شوقي: " أبحث دائمًا في تجاربي واغنياتي عن أفكار وكلمات وشكل ألحان مختلفة، أبعد فيها عن كل الأغاني التقليدية في السوق المصرية حاليًا، ومجاريح بالفعل في اتجاه مختلف أتمنى أن تلقى قبول واستحسان الناس".



تقول كلمات أغنية مجاريح: " دوامة الحياة، بتغير المشاعر، في قلوب كان فيها حكايات، فجأة يزيد الملل، والقلب اللي اتحمل، بيبتدي النهايات، دوامة الحياة

آخر أعمال مصطفى شوقي

والجدير بالذكر أن آخر أعمال مصطفى شوقي، أغنيته الجديدة “زي الدهب”، من كلماته وألحانه، وتوزيع مايكل جمال، الأغنية تم تصويرها وسط أجواء طبيعية خلابة بجزيرة سهيل في “أرض الدهب” بمدينة أسوان، ما أضفى على العمل لمسة بصرية شاعرية تعكس دفء الكلمات وعذوبة الألحان.



وتقول كلمات الأغنية:

“الحمرة في خدودك طبق الحسن محليها

والشفة البسمة السنة اللولي فيها

والماشية كغزالة خفة ودلع فيها

زي الدهب قيمة وزينة

عامله زي النيل الصافي الوافي الدافي ياوش الخير انا حبك ساكن

قلبي يرويني ويحييني

يا ريحة الورد البلدي يا شابكة في قلبي ويا مسك الليل ويا حتة سكر

حلي ايام جاية وسنيني

يا محلى الضفاير عالراس زايدة الجمال هيبة

وعلى السيرة شاهدين الناس الأصل والطيبة

يا سمارة حني حني جودي بالبسمات جودي

ياللي ليكي تروح روحي جوه قلبي سودي سودي

النظرة في عيونك زاغ فيها العين والنني

بسرح واتملى بحسنك مين ياخدك مني

الطبلة في وداني بتدق وبغني

لو بس صوتك يندهني

