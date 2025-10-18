نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد الحليم حافظ يضيء أجواء مهرجان الموسيقى العربية بعد 48 عامًا من رحيله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



رغم مرور 48 عامًا على رحيل العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، إلا أن صوته ما زال حاضرًا بقوة في فعاليات الدورة الثالثة والثلاثين من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، حيث قدّم الفنان حسام حسني ميدلي خاص يتضمن مجموعة من أشهر أغانيه، من بينها "الحلوة" و"قولوله"، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي استعاد ذكريات زمن الفن الجميل.

فعاليات الليلة الثانية:



استهلت الفنانة الشابة كنزي الليلة الثانية من المهرجان بأغنية "توبة" من كلمات عبد الرحمن الأبنودي وألحان بليغ حمدي، كما تستعد لتقديم ميدلي لأغنيات فيروز، احتفاءً برمز من رموز الغناء العربي.



تلتها فقرة الفنانة فرح الموجي التي أشعلت الأجواء بأغنيتي "بُكرة يا حبيبي" من كلمات عبد الرحيم منصور وألحان كمال الطويل، و"عيون القلب" من كلمات الأبنودي وألحان محمد الموجي، وسط تفاعل جماهيري واسع في دار الأوبرا.



أما الفقرة الرابعة فتشهد مشاركة الفنانة أسماء كمال التي تقدم ميدلي لأغنيات كوكب الشرق أم كلثوم، لتختتم الليلة بفقرة خاصة يحييها مدحت صالح بمشاركة صوليست البيانو الفنان عمرو سليم.

وفي موازاة ذلك، يستضيف مسرح الجمهورية حفلًا للفنانة سهيلة بهجت بمصاحبة فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية بقيادة المايسترو الدكتور محمد عبد الستار، بينما يشهد مسرح سيد درويش (أوبرا الإسكندرية) أمسية غنائية للفنانة نادية مصطفى بمشاركة الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجي، تسبقها فقرة يقدمها نجوم الأوبرا سامح منير وأحمد عصام وآلاء أيوب.



كما تنطلق صباحًا فعاليات المؤتمر العلمي المصاحب في المسرح الصغير، بكلمة افتتاحية للدكتورة شيرين عبد اللطيف رئيس اللجنة العلمية، تليها الجلسة الأولى التي تناقش محور "مستقبل الموسيقى العربية في عصر الذكاء الاصطناعي" بمشاركة نخبة من الباحثين من مصر والعالم العربي، لتُستأنف الجلسة الثانية في الثانية عشرة والنصف ظهرًا لمواصلة مناقشة الموضوع ذاته.



ويشهد المسرح الصغير أيضًا انطلاق مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني للغناء العربي للأطفال، للفئة العمرية من 6 إلى 12 عامًا، في الرابعة عصرًا، بمشاركة مجموعة من الأصوات الصغيرة الواعدة.