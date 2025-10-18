نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو سليم يُبهر جمهور الأوبرا بموسيقى "أنت الحب" في الليلة الثانية من مهرجان الموسيقى العربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أشعل المايسترو عمرو سليم أجواء دار الأوبرا المصرية بمقطوعة موسيقية رائعة لأغنية "أنت الحب" لكوكب الشرق أم كلثوم، وذلك قبل صعود الفنان مدحت صالح لتقديم الفقرة الختامية من اليوم الثاني في فعاليات الدورة الثالثة والثلاثين من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.

فعاليات الليلة الثانية



استُهل الحفل بفقرة للفنانة الشابة كنزي، التي افتتحت الليلة بأغنية "توبة" من كلمات عبد الرحمن الأبنودي وألحان بليغ حمدي، وقدمت بعد ذلك ميدلي من أغاني فيروز وسط تفاعل من الحضور.

ثم أطلت الفنانة فرح الموجي لتُشعل المسرح بفقرتها الغنائية التي تضمنت أغنيتي "بكرة يا حبيبي" من كلمات عبد الرحيم منصور وألحان كمال الطويل، و"عيون القلب" من كلمات عبد الرحمن الأبنودي وألحان محمد الموجي، ونالت الفقرة إعجاب الجمهور بشكل كبير.

أما الفقرة الثالثة فكانت تحية إلى العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، الذي رغم مرور 48 عامًا على رحيله، لا يزال حاضرًا في وجدان الجمهور، حيث قاد الفنان حسام حسني ميدلي من أشهر أغانيه، أبرزها "الحلوة" و"قولوله".

وفي الفقرة الرابعة، قدمت الفنانة أسماء كمال ميدلي من روائع أم كلثوم، لتختتم الفقرات الغنائية داخل دار الأوبرا بأجواء طربية مبهرة.

فعاليات أخرى في القاهرة والإسكندرية



شهد مسرح الجمهورية حفلًا للفنانة سهيلة بهجت بمصاحبة فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية بقيادة المايسترو الدكتور محمد عبد الستار، بينما استقبل مسرح سيد درويش (أوبرا الإسكندرية) حفلًا للفنانة نادية مصطفى بمشاركة الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجي، وذلك عقب فقرة لنجوم الأوبرا سامح منير وأحمد عصام وآلاء أيوب.

المؤتمر العلمي والمنافسات الغنائية



انطلقت فعاليات المؤتمر العلمي المصاحب بالمسرح الصغير بكلمة للدكتورة شيرين عبد اللطيف رئيس اللجنة العلمية، تلاها مناقشة محور "مستقبل الموسيقى العربية في عصر الذكاء الاصطناعي" بمشاركة عدد من الباحثين من مصر والعالم العربي.

كما استمرت الجلسات حتى الظهيرة بمداخلات علمية متنوعة، فيما انطلقت على المسرح الصغير منافسات مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني للغناء العربي للأطفال للفئة العمرية من 6 إلى 12 عامًا، وسط أجواء موسيقية مفعمة بالحماس والإبداع.