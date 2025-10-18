نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدحت صالح يحتضن عمرو سليم في لحظة عفوية على مسرح الأوبرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهدت دار الأوبرا المصرية لحظة مليئة بالمحبة والتقدير، حيث صعد الفنان مدحت صالح إلى مسرح النافورة مسرعًا ليحتضن المايسترو عمرو سليم في لقطة عفوية نالت إعجاب الحضور، قبل انطلاق فقرته الغنائية ضمن فعاليات اليوم الثاني من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الثالثة والثلاثين.

مدحت صالح يحتضن عمرو سليم في لحظة عفوية على مسرح الأوبرا

ومن المنتظر أن يقدم مدحت صالح خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه التي يعشقها الجمهور، ليختتم الليلة الفنية المميزة التي تألق في بدايتها المايسترو عمرو سليم بمقطوعة موسيقية رائعة لأغنية "أنت الحب" لكوكب الشرق أم كلثوم، أشعل بها أجواء المسرح.

وشهدت الفعاليات أيضًا مشاركة مجموعة من الفنانين الشباب، حيث افتتحت كنزي الليلة الثانية بأغنية “توبة” من كلمات عبدالرحمن الأبنودي وألحان بليغ حمدي، كما قدمت ميدلي من أغاني فيروز. تلتها الفنانة فرح الموجي التي خطفت الأنظار بأدائها لأغنيتي “بكرة يا حبيبي” و“عيون القلب” وسط تفاعل كبير من الجمهور.

واستُحضرت روح العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ بميدلي من أشهر أغانيه، من بينها “الحلوة” و“قولوله”، قاده الفنان حسام حسني، فيما قدمت الفنانة أسماء كمال ميدلي خاصًا لأغنيات كوكب الشرق في الفقرة الرابعة.

كما امتدت الفعاليات إلى مسرح الجمهورية الذي استضاف حفلًا للفنانة سهيلة بهجت بمصاحبة فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية بقيادة الدكتور محمد عبد الستار، بينما شهدت أوبرا الإسكندرية حفل النجمة نادية مصطفى بمشاركة الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجي.

وعلى الصعيد العلمي، افتُتحت جلسات المؤتمر المصاحب للمهرجان بالمسرح الصغير، حيث تناولت الجلسة الأولى محور “مستقبل الموسيقى العربية في عصر الذكاء الاصطناعي” بمشاركة باحثين من مصر وعدة دول عربية، تلتها الجلسة الثانية التي استكملت مناقشة نفس المحور بمشاركات بحثية متنوعة.

كما انطلقت منافسات مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني في الغناء العربي للأطفال للفئة العمرية من 6 إلى 12 عامًا، على المسرح الصغير في الرابعة عصرًا، وسط أجواء موسيقية مليئة بالحماس والإبداع.