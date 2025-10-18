محمد هنيدي يتصدر تريند جوجل بعد إعلانه استئناف تصوير فيلم "الإسترليني" وتعاونه الجديد مع يوسف معاطي

القاهرة - محمد ابراهيم -



تصدر الفنان الكبير محمد هنيدي تريند محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعد أن فاجأ جمهوره بإعلانه عودته لاستكمال تصوير فيلمه الجديد "الإسترليني" بعد توقف دام أكثر من عام كامل بسبب بعض الظروف الإنتاجية، حيث كشف هنيدي عن تفاصيل جديدة تخص العمل المنتظر الذي يعيده إلى الساحة السينمائية بعد فترة من الغياب.

ونشر هنيدي عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام البوستر المبدئي للفيلم، وعلق عليه قائلًا: "الإسترليني.. جاري التحضير بين الشركة المنتجة والمخرج حسين المنباوي.. التصوير بإذن الله بعد العيد"، وهو ما أشعل تفاعل جمهوره ومتابعيه الذين أبدوا حماسهم الكبير لمشاهدة العمل، مؤكدين اشتياقهم لعودة هنيدي إلى السينما التي طال انتظارها.

ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع حالة من النشاط الفني يعيشها الفنان محمد هنيدي مؤخرًا، حيث أعلن أيضًا عن تعاونه الجديد مع الكاتب الكبير يوسف معاطي في مسلسل يحمل اسم "قنديل"، في عودة فنية تجمع بين الثنائي بعد نجاحات سابقة حُفرت في ذاكرة الجمهور، مثل أفلام "فول الصين العظيم" و"رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".

وقد شارك هنيدي جمهوره صورة جمعته بالكاتب يوسف معاطي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك وكتب معلقًا: "عودة الكاتب الكبير يوسف معاطي.. استنونا في مسلسل قنديل بإذن الله"، وهو ما زاد من حماس الجمهور لمعرفة تفاصيل العمل الجديد.

ويُعد الفنان محمد هنيدي واحدًا من أبرز نجوم الكوميديا في العالم العربي، إذ يتمتع بمسيرة فنية ممتدة مليئة بالأعمال التي تركت بصمة قوية في تاريخ السينما المصرية، بدءًا من أفلامه الشهيرة مثل صعيدي في الجامعة الأمريكية، همام في أمستردام، وبلية ودماغه العالية، وصولًا إلى تجاربه الحديثة التي يسعى من خلالها لتقديم كوميديا تجمع بين الأصالة والتجديد.

ويبدو أن عام 2025 سيكون عامًا استثنائيًا في مشوار هنيدي، بعد أن جمع بين عودة قوية إلى السينما عبر "الإسترليني"، وتعاون جديد مع يوسف معاطي في "قنديل"، إلى جانب حضوره الدائم على مواقع التواصل الاجتماعي بروحه المرحة وتعليقاته الساخرة التي تجعله دائمًا في صدارة اهتمام الجمهور.