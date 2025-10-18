نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيمون تكشف فلسفتها في الفن: "مهنتي تكرّمني ولا تهينني.. وجمهوري سر قوتي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في رسالة صادقة تحمل مزيجًا من القوة والرقي، عبّرت الفنانة سيمون عن رؤيتها العميقة تجاه الفن والحياة المهنية، مؤكدة أن التحديات الشكلية والفنية التي تواجهها لا تقل صعوبة عن تلك التي تخوضها داخل نفسها، بل تعتبرها دافعًا مستمرًا لتأكيد موهبتها وقدرتها على التطور.

وأوضحت سيمون أن مسيرتها الفنية المتنوعة بين السينما والتليفزيون والمسرح ليست مجرد تجربة مهنية، بل رحلة إثبات ذات، وأنها تخوض كل عمل وكأنه اختبار جديد لإرادتها وحبها للفن.

وقالت النجمة إن الفن بالنسبة لها ليس مجرد مهنة، بل شغف يملأ روحها، مؤكدة في كلمات مؤثرة: "مهنتي تمتعني ولا تمتهني، ولا تهينني بل تقدرني دائمًا"، مشيرة إلى أن هذا التقدير ينعكس في محبة جمهورها المخلص الذي تعتبره الثروة الحقيقية في حياتها الفنية.

كما وجّهت سيمون رسالة شكر خاصة لجمهورها، مؤكدة أن دعمهم المتواصل يمنحها الدافع للاستمرار والعطاء، وأن تفاعلهم الصادق معها هو ما يجعلها تشعر بقيمة ما تقدمه.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن احترامها لمهنتها وإيمانها برسالتها الفنية هو ما يصنع الفارق، مشيرة إلى أن الفن بالنسبة لها هو حالة من النقاء والصدق، لا تقبل المساومة ولا الانكسار، بل تعكس دائمًا جمال القوة الداخلية وعمق الإبداع الحقيقي.

