لهذا السبب... توم كروز يتصدر تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم - بعد قصة حب قصيرة... توم كروز وآنا دي أرماس يضعان حدًا لعلاقتهما وسط دهشة الجمهور



تصدّر النجم العالمي توم كروز محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعد تداول تقارير صحفية تؤكد انفصاله عن النجمة الكوبية الإسبانية آنا دي أرماس، عقب أشهر قليلة من ارتباطهما العاطفي الذي شغل الصحافة العالمية منذ بدايته. وكشفت تقارير بريطانية أن العلاقة بين توم وآنا، والتي بدأت بشكل سري في فبراير الماضي، انتهت بهدوء بعد فترة من التباعد، حيث قرر الثنائي أن يستمرا كصديقين فقط، دون أي خلافات حادة أو أزمات شخصية.

وبحسب ما نقلته صحيفة Mirror، فإن مصدرًا مقربًا من النجمين أكد أن كروز وآنا أدركا أن الاستمرار في العلاقة لن يكون ممكنًا بسبب انشغالهما الدائم والتزامات العمل، مشيرًا إلى أن "الاحترام والمودة ما زالا موجودين بينهما، لكنهما وجدا أن صداقتهما ستكون أكثر استقرارًا من علاقة عاطفية متوترة."

كانت قصة حب توم كروز وآنا دي أرماس قد أثارت ضجة كبيرة في الأوساط الفنية والإعلامية، خاصة بعد ظهورهما في عدة مناسبات عامة سويًا، أبرزها أثناء نزهة رومانسية في منطقة وودستوك بولاية فيرمونت، حيث رصدتهما عدسات الكاميرات وهما يسيران متشابكي الأيدي. كما تم رصدهما في لندن أثناء حضورهما إحدى حفلات فرقة "أواسيس"، بعد أن نقلهما كروز على متن مروحيته الخاصة، في مشهد وصفه البعض بأنه مشهد من فيلم هوليوودي واقعي.

ويبدو أن العلاقة التي بدأت بشغف واهتمام متبادل انتهت باتفاق ناضج، يعكس شخصية النجمين المعروفين بتركيزهما الشديد على أعمالهما الفنية. فرغم انتهاء القصة، لا يزال كل من توم كروز وآنا دي أرماس يحتفظ بمكانته المميزة في قلوب محبيهما حول العالم، الذين تمنّوا أن تجمعهما الظروف من جديد مستقبلًا.

