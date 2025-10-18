"قصر الباشا".. جريمة غامضة تُشعل أجواء التشويق وتعيد روح الإثارة للسينما المصرية

القاهرة - محمد ابراهيم -

في أجواء من الغموض والإثارة، طرحت الشركة المنتجة البرومو الرسمي لفيلم «قصر الباشا»، استعدادًا لطرحه قريبًا في دور العرض السينمائية، ليبدأ العد التنازلي أمام الجمهور الذي ينتظر العمل بشغف بعد حالة الجدل التي أثارها الإعلان التشويقي الأول للفيلم، والذي حمل لمحات مثيرة من أجواء الجريمة والغموض داخل أحد الفنادق الفاخرة.

الفيلم من تأليف محمد ناير، وإخراج محمد بكير، وإنتاج آلاء لاشين، ويضم نخبة من أبرز نجوم السينما المصرية، من بينهم أحمد حاتم، حسين فهمي، مايان السيد، صدقي صخر، نانسي صلاح، حمزة العيلي، نبيل عيسى، أحمد فهيم، محمد القس، وسمية رضا، في توليفة تمزج بين الأجيال المختلفة على الشاشة.

وتدور أحداث الفيلم حول جريمة قتل غامضة تقع داخل فندق فاخر يُعرف باسم "قصر الباشا"، حيث تتشابك الأحداث بشكل معقد بين الشخصيات التي يجد كل منها نفسه متورطًا بطريقة ما في الجريمة، في سلسلة من التحقيقات والأسرار التي تقلب الأحداث رأسًا على عقب.

ويجسد النجم أحمد حاتم دور كاتب روايات بوليسية يجد نفسه فجأة داخل لغز واقعي تتقاطع فيه حدود الخيال بالحقيقة، ليبدأ رحلة مثيرة للبحث عن القاتل وكشف الأسرار المدفونة بين جدران القصر.

وأكدت المنتجة آلاء لاشين أن الفيلم يمثل تجربة مختلفة في السينما المصرية، من حيث طبيعة الحبكة المشوقة وأسلوب الإخراج البصري المميز، مشيرة إلى أن العمل يقدم وجبة فنية متكاملة تمزج بين الدراما والغموض والتشويق بطريقة غير تقليدية. وأضافت أن فريق العمل انتهى مؤخرًا من التصوير بالكامل، تمهيدًا لعرض الفيلم خلال الفترة المقبلة في دور العرض المصرية والعربية.

بهذا الطرح، يبدو أن «قصر الباشا» سيكون واحدًا من أبرز الأعمال المنتظرة في الموسم السينمائي الجديد، خصوصًا أنه يجمع بين أجواء الجريمة الكلاسيكية والإثارة الحديثة، ما يعد الجمهور بتجربة سينمائية مليئة بالمفاجآت والتشويق حتى اللحظة الأخيرة.