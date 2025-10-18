محمد رجب يفتح موسم رمضان 2026 بمسلسل "قطر صغنطوط".. نجم يواصل مسيرته الناجحة بخطوات ثابتة نحو القمة

القاهرة - محمد ابراهيم -



يستعد النجم محمد رجب للعودة بقوة إلى الساحة الدرامية في موسم رمضان 2026، من خلال مسلسل جديد يحمل عنوان "قطر صغنطوط"، بعد أن أعلن رسميًا عن تعاقده على بطولته خلال الأيام الماضية، ليؤكد بذلك استمراره في مشواره الفني الناجح الذي استطاع من خلاله أن يثبت مكانته كأحد أبرز نجوم الدراما المصرية.

ومن المقرر أن يبدأ محمد رجب تصوير أولى مشاهد العمل مطلع شهر ديسمبر المقبل، استعدادًا للمنافسة ضمن السباق الرمضاني القادم المسلسل من تأليف محمد سمير مبروك، وإنتاج ممدوح شاهين، وإخراج هاني حمدي، في تعاون يُنتظر أن يقدم رؤية جديدة ومختلفة تجمع بين الطابع الكوميدي والدرامي في قالب اجتماعي مليء بالمفاجآت.

ويُعد مسلسل "قطر صغنطوط" بمثابة محطة مهمة في مشوار محمد رجب، الذي عرفه الجمهور بقدرته الفائقة على تجسيد الشخصيات المركبة، وتقديم أدوار متنوعة تجمع بين الرومانسية والدراما والأكشن، بأسلوبه الخاص الذي يجذب المشاهد منذ اللحظة الأولى. فالفنان الذي بدأ مسيرته في عالم السينما وحقق فيها نجاحات لافتة، استطاع أن ينقل هذا النجاح إلى الدراما التلفزيونية، ليصنع لنفسه قاعدة جماهيرية كبيرة.

وكان آخر أعماله الرمضانية مسلسل "الحلانجي"، الذي تصدر نسب المشاهدة وحقق نجاحًا جماهيريًا واسعًا بفضل قصته المشوقة وأداء رجب المتميز في دور نصّاب محترف يقع في فخ مؤامرة تدفعه لتغيير حياته بالكامل. وشارك في بطولته نخبة من النجوم بينهم آيتن عامر، عبير صبري، طارق صبري، دانا حلبي، وميمي جمال، في تجربة أكدت قدرة محمد رجب على الجمع بين التمثيل العميق والتمكن الفني.

أما على صعيد السينما، فيشارك محمد رجب حاليًا في فيلم "ريستارت" كضيف شرف مميز، إلى جانب النجم تامر حسني، في عمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق، ليؤكد من خلاله انفتاحه على الأدوار المختلفة وسعيه الدائم لتقديم الجديد والممتع لجمهوره.

ويواصل محمد رجب مشواره الفني بخطوات واثقة، معتمدًا على موهبته الفطرية وكاريزمته التي جعلته نجمًا قريبًا من قلوب المشاهدين. فبعد أكثر من عقدين في عالم الفن، لا يزال قادرًا على مفاجأة جمهوره بأعمال متنوعة وهادفة، تجمع بين المتعة والمضمون، وتُكرّس مكانته كأحد أبرز نجوم الدراما المصرية في جيله.

ويبدو أن "قطر صغنطوط" سيكون العمل الذي يواصل من خلاله محمد رجب رحلة النجاح والتألق، في موسم رمضاني يُتوقع أن يشهد منافسة قوية، لكن رجب دائمًا ما يختار التحدي ويصنع لنفسه بصمة لا تشبه أحدًا.