تركي آل الشيخ يقلب موازين الفن العالمي.. تحالف تاريخي مع أساطير بوليوود سلمان خان وشاروخان وعامر خان يشعل العالم

القاهرة - محمد ابراهيم -



في خطوة وُصفت بأنها الأقوى في تاريخ الترفيه العربي والعالمي، فاجأ المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، الوسط الفني العالمي بإعلانه عن مشروع فني ضخم يجمعه بملوك بوليوود الثلاثة: سلمان خان، شاروخان، وعامر خان، في تعاون غير مسبوق يُنتظر أن يغيّر خريطة السينما العالمية من قلب الرياض.

نشر آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام” صورة جمعته بالنجوم الثلاثة، مكتفيًا بتعليق غامض أثار العاصفة، ألمح فيه إلى مفاجأة فنية كبرى ستُكشف قريبًا، دون الإفصاح عن التفاصيل. الصورة كانت كافية لتشعل مواقع التواصل الاجتماعي وتجعل اسمه يتصدر محركات البحث في السعودية والهند والعالم العربي، وسط تساؤلات وتكهنات لا تنتهي حول طبيعة العمل القادم، وهل سيكون أضخم إنتاج سينمائي في تاريخ المنطقة.

ردود الأفعال لم تتوقف عند الجمهور، بل وصلت إلى صناع السينما في بوليوود الذين وصفوا اللقاء بأنه "حدث تاريخي قد يفتح فصلاً جديدًا من التعاون الفني بين الشرق والشرق"، حيث يجمع رموز الترفيه العربي بالثلاثي الأشهر في السينما الهندية الذين طالما تنافسوا على القمة لعقود.

ويأتي هذا اللقاء ليؤكد من جديد رؤية تركي آل الشيخ الجريئة في جعل السعودية مركزًا للإبداع الفني العالمي، خاصة بعد سلسلة النجاحات الضخمة التي حققها في مجالات الموسيقى والدراما والسينما ضمن فعاليات موسم الرياض، الذي أصبح واحدًا من أهم الأحداث الترفيهية في العالم.

وخلال كلمته الأخيرة في منتدى Joy Forum، كشف آل الشيخ عن تفاصيل فيلم عالمي مرتقب بعنوان سيف الله المسلول خالد بن الوليد، مؤكداً أنه سيكون ناطقًا بالإنجليزية ويضم نجومًا عالميين، على أن يُعرض في عام 2027 بعد تصويره في استوديوهات “الحصن” و”القدية”، في نقلة نوعية للسينما السعودية نحو العالمية.

من الواضح أن تركي آل الشيخ لا يكتفي بتقديم المفاجآت، بل يصنع التاريخ بخطوات محسوبة ورؤية استراتيجية، واضعًا المملكة في قلب المشهد الفني العالمي. ومع هذا الإعلان الغامض الذي جمع أكبر ثلاثة نجوم في بوليوود، يبدو أن العالم على موعد مع أضخم حدث فني في العقد الجديد، يُعيد رسم خريطة السينما ويجمع ثقافات العالم على منصة واحدة من أرض السعودية.