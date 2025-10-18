عايدة رياض: أحمد العوضي نجم يعرف قيمة المجهود.. و«فهد البطل» أكد مكانته بين نجوم الصف الأول

القاهرة - محمد ابراهيم -



أشادت الفنانة عايدة رياض بموهبة الفنان أحمد العوضي وأدائه المتميز في مسلسل «فهد البطل» الذي تم عرضه خلال موسم دراما رمضان الماضي، مؤكدة أنه استطاع أن يثبت نفسه كأحد أبرز نجوم الدراما في السنوات الأخيرة بفضل اجتهاده وإخلاصه في عمله.

وأعربت عايدة عن إعجابها بشخصية «فهد» التي قدمها العوضي، موضحة أنه تعامل مع الدور بدراسة دقيقة وتحضير قوي انعكس على كل مشهد في العمل، وقالت: «أحمد فنان مجتهد جدًا وبيذاكر شغله كويس، وده واضح من أول مشهد لآخر لحظة، لأنه بياخد الفن بجدية وبيشتغل بما يرضي ربنا، وده سر نجاحه الكبير».

وأضافت أن نجاح المسلسل جاء نتيجة تحمل العوضي لمسؤولية البطولة المطلقة، قائلة: «البطل دايمًا عليه الحمل الأكبر، ولو مش مركز ومذاكر مش هيقدر يشيل العمل، لكن أحمد كان في قمة تركيزه وقدم أداء حقيقي لمس قلوب الناس».

أعمال ينتظرها أحمد العوضي

وفي سياق آخر، يستعد الفنان أحمد العوضي لخوض تجربة سينمائية جديدة من خلال فيلم «شمشون ودليلة» الذي يجمعه بالفنانة مي عمر في أول تعاون بينهما، بعد أن حقق نجاحًا لافتًا مؤخرًا بفيلم «الإسكندراني» للمخرج خالد يوسف، والذي تناول قصة اجتماعية وإنسانية تدور في أحياء الإسكندرية، حول شاب يواجه صراعات عائلية وحياتية تدفعه للرحيل والعودة من جديد لمواجهة ماضيه.

آخر أعمال عايدة رياض

أما الفنانة عايدة رياض فقد واصلت تألقها في الموسم الرمضاني الأخير من خلال مشاركتها في مسلسل «قلبي ومفتاحه» بطولة النجم آسر ياسين، حيث جسدت شخصية مؤثرة ضمن أحداث درامية اجتماعية تناولت قصة امرأة مطلقة تحاول استعادة استقرار حياتها من أجل ابنها.

وشارك في بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم منهم مي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سارة عبد الرحمن، سماء إبراهيم، والعمل من تأليف وإخراج تامر محسن.

وأكدت عايدة في ختام حديثها أن أحمد العوضي أصبح علامة مميزة في الدراما المصرية الحديثة، لأنه يمتلك طموحًا فنيًا حقيقيًا ولا يعتمد على الشهرة فقط، بل على الموهبة والمجهود المستمر.