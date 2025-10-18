نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طه دسوقي يشعل افتتاح مهرجان الجونة بفقرة كوميدية مليانة طاقة وحلم اتحقق على المسرح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



خطف الفنان طه دسوقي الأنظار خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، بعد ما قدم فقرة «ستاند أب كوميدي» ساخرة ومليانة خفة ظل، قدر من خلالها يجمع بين الكوميديا والدراما في أداء بسيط وصادق لامس قلوب الحضور، اللي تفاعلوا معاه بالضحك والتصفيق.

طه دسوقي عبّر عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في الحدث الفني الأهم في مصر، مؤكدًا إن اللحظة دي كانت واحدة من أهم أحلامه اللي قدر يحققها أخيرًا، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن وصناع السينما.

ونشر دسوقي عبر حسابه على إنستجرام رسالة مؤثرة قال فيها: «كستاند كوميديان امبارح حققت حلم من أحلامي، إني أعمل ستاند في مهرجان سينما، وكممثل شاكر وممتن جدًا لأساتذتي وزمايلي اللي ادوني طاقة حب ودعم، ووشوش مبتسمة وقلوب مفتوحة، ومش لاقي كلام يوصف إحساسي غير الشكر لكل اللي ساعدني في اليوم ده».

اللافت إن دسوقي بدأ فقرته بالسخرية من نفسه بطريقة خفيفة الدم، ودي كانت نقطة الانطلاق اللي خلت الجمهور يتفاعل معاه بحرارة، قبل ما يقدم مزيج ذكي بين الكوميديا والتأمل في رحلته الفنية، من شاب بيقدم «ستاند أب كوميدي» على المسارح الصغيرة، إلى فنان بيقف قدام صفوة نجوم الفن في مهرجان الجونة السينمائي.