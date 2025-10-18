نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يسرا تخطف الأنظار بإطلالة أسطورية في مهرجان الجونة وتحتفل بـ 50 عامًا من المجد الفني في معرض يوثّق مسيرتها الذهبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



خطفت الفنانة الكبيرة يسرا الأضواء بإطلالة راقية وأنيقة خلال حضورها فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، حيث تألقت بفستان لافندر مطرّز بالكريستال والأحجار اللامعة، زادها بريقًا وأناقة على السجادة الحمراء، لتثبت من جديد أنها رمز للأناقة والرقي في كل ظهور فني لها يسرا التي اعتاد جمهورها على حضورها اللافت في كل المحافل الفنية، ظهرت بإطلالة حملت توقيع أحد كبار المصممين، ونسّقت معها مجوهرات من الألماس والزمرد أضفت لمسة ملكية على حضورها الساحر.

ولم يكن ظهور يسرا في الجونة حدثًا عابرًا، بل مناسبة خاصة ومليئة بالفخر، إذ تم تكريمها بطريقة استثنائية من خلال إقامة معرض فني يوثّق مسيرتها المهنية التي تمتد لأكثر من 50 عامًا، يضم مجموعة من أبرز محطاتها السينمائية والتلفزيونية، وصورًا نادرة وكواليس لأعمال شكلت وجدان المشاهد المصري والعربي. المعرض يُعد الأول من نوعه في تاريخ المهرجان، حيث خُصص بالكامل لرحلة يسرا الفنية التي امتزج فيها الفن بالثقافة والإنسانية.

يسرا، التي تعد إحدى أهم أيقونات السينما والدراما المصرية، بدأت مسيرتها الفنية في منتصف السبعينيات، وقدّمت على مدار عقود عشرات الأفلام التي تركت بصمة لا تُنسى في ذاكرة الجمهور، منها “الإرهاب والكباب”، “المنسي”، “طيور الظلام”، “عمارة يعقوبيان”، “الإسكندراني”، “كراكون في الشارع” وغيرها من روائع السينما المصرية. أما على الشاشة الصغيرة، فقد أبدعت في عدد كبير من المسلسلات الناجحة مثل “أحلام عادية”، “في إيد أمينة”، “خيانة عهد”، “حرب أهلية”، و“100 وش”، مؤكدة قدرتها على التنوع بين الأدوار الدرامية والاجتماعية والكوميدية بنفس البراعة والصدق الفني.

وخلال مشوارها الممتد، لم تقتصر يسرا على التمثيل فحسب، بل أصبحت رمزًا للثقافة والإنسانية، وسفيرة للنوايا الحسنة، ووجهًا مشرقًا يمثل الفن المصري في المهرجانات الدولية والمحافل العالمية. وفي مهرجان الجونة هذا العام، جاء معرضها الفني بمثابة احتفاء بمسيرتها المليئة بالنجاحات والتكريمات، واستعادة لتاريخ طويل من العطاء الذي صنع مجدًا فنيًا لا يتكرر.

يسرا عبّرت عن سعادتها الكبيرة بهذا التكريم الاستثنائي، مؤكدة أن أكثر ما يسعدها هو حب الناس الذي تعتبره تاجًا على رأسها، مشيرة إلى أن كل عمل قدمته كان نابعًا من إيمانها العميق برسالة الفن ودوره في نشر الوعي والجمال. وأضافت أنها تشعر بالفخر بأن مشوارها الطويل ما زال يلهم الأجيال الجديدة، ويؤكد أن النجاح الحقيقي هو أن تظل محاطًا بمحبة الناس وتقديرهم بعد نصف قرن من العمل والإبداع.

بهذه الإطلالة المبهرة، وهذا الاحتفاء المميز بمسيرتها، تثبت يسرا أنها ليست مجرد نجمة من الزمن الجميل، بل أسطورة حية للفن المصري والعربي، تجمع بين الأصالة والتجدد، وبين الأناقة والروح الإنسانية، لتظل دائمًا “سيدة الشاشة” التي لا يغيب حضورها ولا يخفت بريقها مهما مرّ الزمن.

