لهذا السبب.. مدحت صالح يتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان مدحت صالح تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألفي عملية بحث، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما شهدت دار الأوبرا المصرية لحظة مليئة بالمحبة والتقدير، بعد صعوده إلى مسرح النافورة مسرعًا ليحتضن المايسترو عمرو سليم في لقطة عفوية نالت إعجاب الحضور، قبل انطلاق فقرته الغنائية ضمن فعاليات اليوم الثاني من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الثالثة والثلاثين.

تفاصيل حفل مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية



وشهدت الفعاليات أيضًا مشاركة مجموعة من الفنانين الشباب، حيث افتتحت كنزي الليلة الثانية بأغنية “توبة” من كلمات عبدالرحمن الأبنودي وألحان بليغ حمدي، كما قدمت ميدلي من أغاني فيروز تلتها الفنانة فرح الموجي التي خطفت الأنظار بأدائها لأغنيتي “بكرة يا حبيبي” و“عيون القلب” وسط تفاعل كبير من الجمهور.

واستُحضرت روح العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ بميدلي من أشهر أغانيه، من بينها “الحلوة” و“قولوله”، قاده الفنان حسام حسني، فيما قدمت الفنانة أسماء كمال ميدلي خاصًا لأغنيات كوكب الشرق في الفقرة الرابعة.