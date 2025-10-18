نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. يحيي هاني شاكر حفلًا غنائيًا في أبو ظبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان هاني شاكر لإحياء أحدث حفلاته الغنائية في أبو ظبي يوم 26 من شهر أكتوبر الجاري، ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والحديثة، والتي يتفاعل معاه الجمهور.

حفل هاني شاكر في مهرجان الموسيقى العربية

وتألق الفنان هاني شاكر مؤخرًا خلال حفله الذي أُقيم على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، حيث قدم باقة من أشهر أغانيه التي نالت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، من بينها "لسه بتسألي"، و"غلطة"، و"علّي الضحكاية".

كما قدّم شاكر خلال الحفل أغنية جديدة من ألبومه المرتقب بعنوان "حمل الليالي"، إلى جانب عدد من أغنياته المميزة مثل "ياريتني"، و"كل ليلة"، و"نسيانك صعب أكيد". ولم تغب الأغاني الوطنية عن الحفل، إذ غنى للفلسطينيين واللبنانيين مجموعة من الأعمال المؤثرة، منها "الشهيد"، و"بحبك يا لبنان"، و"الهوية عربي"، في رسالة تضامن فنية تعبّر عن وحدة المشاعر العربية.

آخر أعمال هاني شاكر



وكان آخر أعمال هاني شاكر هو ألبوم جميل، والذي ضم تسع أغاني، هي: يا ويل حالي، اديتك ورود، حمل الليالي، تعباني حياتي، اليوم جميل، فيه حل، مالكه كل حياتي، عادي، وبستان شوك، وقد تعاون خلاله مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين في الوطن العربي.