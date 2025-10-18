سر تصدر آمال ماهر تريند "جوجل".. تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة آمال ماهر تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألفي عملية بحث، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما أحيت حفل افتتاح مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الثالثة والثلاثين، بحضور وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وعدد من الشخصيات العامة والفنانين.

تفاصيل حفل آمال ماهر

واستهلت آمال حفلها بمجموعة من أغاني كوكب الشرق أم كلثوم، لتعم أجواء الطرب الأصيل أرجاء دار الأوبرا.



وبعدها صعد وزير الثقافة إلى المسرح لتكريمها، ثم قام الدكتور علاء عبد السلام، رئيس دار الأوبرا المصرية، بتكريم الوزير بدرع الأوبرا تقديرًا لدعمه للمهرجان.

وعبّرت آمال ماهر عن سعادتها بالتكريم قائلة: "التكريم ده عزيز جدًا على قلبي، لأنه من بلدي مصر، ومن وزارة الثقافة، ومن مهرجان الموسيقى العربية، وده في حد ذاته أكبر دليل على حب جمهوري ليا."