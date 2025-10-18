نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم "فيها إيه يعني" لـ ماجد الكدواني يواصل تصدره شباك تذاكر السينمات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فيلم "فيها إيه يعني" بطولة الفنان ماجد الكدواني وغادة عادل نجاحًا كبيرًا، منذ بداية عرضة بالسينمات حيث تصدر المركز الأول بشباك التذاكر.

ووصل إجمالي إيرادات فيلم فيها إيه يعني إلى 46 مليونا و97 ألف جنيه في 14 يوم عرض فقط.



تفاصيل فيلم "فيها إيه يعني؟"

فيلم فيها إيه يعني تدور أحداثه فى إطار كوميدى رومانسى، حيث يناقش فكرة أن الحب يمكن أن يدق الأبواب فى أى وقت، وأنه لا يوجد سن معين للحب، من خلال قصة رجل وهو محاسب متقاعد يعيش قصة حب قديمة مع سيدة ربة منزل، ولكن تتغير حياتهما عندما يتقابلان مرة أخرى بعد مرور سنوات، وتتوالى الأحداث.