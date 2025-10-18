نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «بطل العالم».. عصام عمر يخلع قفاز الملاكمة ليواجه المافيا والقدر في معركة العمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعود النجم عصام عمر إلى الشاشة بعمل جديد يحمل طابعًا مختلفًا يجمع بين الأكشن والكوميديا في مسلسل «بطل العالم»، بمشاركة الفنانة جيهان الشماشرجي، في أول تعاون فني يجمعهما، والمقرر عرضه قريبًا عبر إحدى المنصات الرقمية الكبرى.

عدد حلقات المسلسل

المسلسل يتكوّن من 10 حلقات سريعة الإيقاع تجمع بين الضحك والإثارة والمطاردات، من تأليف هاني سرحان وإخراج عصام عبدالحميد، ليقدم تجربة تجمع بين الترفيه والدراما الإنسانية.

قصة العمل

تدور الأحداث حول صلاح، ملاكم سابق يضطر لترك حلمه بعد أزمة مالية تدفعه لطرق باب مهنة الحراسة الخاصة، تتغير حياته عندما تقتحمها دنيا (جيهان الشماشرجي)، فتاة من عائلة ثرية تخفي وراء مظهرها الراقي حياة مضطربة وديونًا ثقيلة، وتستعين بصلاح لاستعادة ميراثها المسلوب، سرعان ما يجد الثنائي نفسيهما وسط مطاردات ومؤامرات يقودها زعيم المراهنات الذي يجسده الفنان فتحي عبدالوهاب، حيث يُجبر صلاح على خوض مباراة ملاكمة خطيرة بعد أن يلفّقه له تهمة شيك دون رصيد.

ابطال العمل

يشارك في بطولة العمل: عصام عمر، جيهان الشماشرجي، فتحي عبدالوهاب، فيدرا، تحت قيادة المخرج عصام عبدالحميد وتأليف هاني سرحان.

آخر أعمال الأبطال

عصام عمر تألق مؤخرًا في فيلم «سيكو سيكو» مع طه دسوقي، والذي تصدّر شباك التذاكر، كما شارك في مسلسل «نص الشعب اسمه محمد» خلال موسم رمضان الماضي، وايضا واصلت تألقها في فيلم «هيبتا 2» مع منة شلبي وكريم فهمي، إلى جانب مشاركتها في «إخواتي» بطولة نيللي كريم، روبي، وكندة علوش.