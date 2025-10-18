أمير كرارة ومنة شلبي يقتحمان "نورماندي".. مغامرة أكشن عالمية تشتعل في 2026

القاهرة - محمد ابراهيم - في خطوة فنية تحمل الكثير من التشويق، يواصل النجم أمير كرارة تحضيراته المكثفة لفيلمه الجديد «نورماندي»، الذي يجمعه لأول مرة بالنجمة منة شلبي في تعاون سينمائي يُنتظر أن يكون من أضخم إنتاجات العام القادم.

قصة فيلم "نورماندي"

تدور أحداث الفيلم في أجواء من الغموض والإثارة حول مجموعة من المحتالين والمجرمين الذين يسافرون إلى نورماندي بفرنسا في مهمة خطيرة للعثور على خزينة ألماس أسطورية، لتبدأ مطاردات ومفاجآت غير متوقعة.

ابطال فيلم "نورماندي"

يشارك في البطولة إلى جانب كرارة ومنة شلبي كل من أحمد فهمي، مصطفى غريب، باميلا الكيك، وأحمد داش، والفيلم من تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمي، ومن المقرر طرحه في دور العرض خلال عام 2026.

اخر اعمال أمير كرارة

يعيش أمير كرارة حاليًا حالة من النشاط الفني، حيث يحقق فيلمه الأخير «الشاطر» نجاحًا جماهيريًا واسعًا بعد طرحه في يوليو الماضي، إذ تخطت إيراداته داخل مصر حاجز 110 ملايين جنيه، ويظهر كرارة بدور دوبلير محترف يؤدي مشاهد الأكشن بدلًا من النجوم، بينما تشاركه البطولة هنا الزاهد التي تجسد شخصيات متعددة من بينها عاملة في السيرك وراقصة، في تجربة فنية مميزة جمعت بين الكوميديا والإثارة، ويشارك في بطولة الفيلم أيضًا مصطفى غريب، أحمد عصام السيد، عادل كرم، ومحمد القس، والعمل من تأليف وإخراج أحمد الجندي وإنتاج تامر مرسي.

اخر منة شلبي بين "هيبتا 2" و"فرقة الموت"

أما النجمة منة شلبي، فتعيش فترة فنية مزدحمة بالمشروعات؛ إذ يُعرض لها حاليًا فيلم «هيبتا 2 – المناظرة الأخيرة»، الذي يقدم معالجة جديدة للرومانسية المعاصرة، مستكشفًا تعقيدات العلاقات الإنسانية.

ويشاركها البطولة كريم فهمي، محمد ممدوح، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، أسماء جلال، مايان السيد، وحسن مالك، والفيلم من قصة محمد صادق وإخراج هادي الباجوري.

منة شلبي أيضًا تستكمل تصوير فيلم «فرقة الموت»، وانتهت من «The Seven Dogs»، كما بدأت التحضير لمسلسلها الجديد «درجة الغليان» الذي تعاقدت عليه مؤخرًا.